Tăng tốc hoàn thành số hóa dữ liệu đăng ký xe

Thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày đêm (từ 17/8 đến 15/11/2026) về tổng rà soát, xác minh, cập nhật làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện trên hệ thống đăng ký xe theo yêu cầu của Bộ Công an, hiện nay Công an tỉnh Thanh Hóa đang huy động nhân lực, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, “tăng tốc” rà soát, xác minh, cập nhật làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện, góp phần hoàn thành số hóa dữ liệu đăng ký xe.

Công an phường Sầm Sơn hỗ trợ người dân cập nhật thông tin đăng ký xe.

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) cung cấp, phường Hạc Thành có hơn 36 nghìn hồ sơ đăng ký phương tiện trong diện cần làm sạch. Đây là địa phương có dữ liệu làm sạch lớn nhất toàn tỉnh. Vì vậy, để đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sống, sạch”, Công an phường Hạc Thành đã yêu cầu cán bộ cảnh sát trật tự và công an khu vực trực tiếp xuống các khu phố, phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở và trưởng phố hỗ trợ người dân thực hiện cung cấp thông tin phương tiện đang hoạt động. Ngoài tổ chức rà soát, đối chiếu dữ liệu dân cư thực tế trên địa bàn để xác minh phương tiện, các cán bộ làm nhiệm vụ sẽ cập nhật thông tin phát sinh, đối chiếu dữ liệu không thống nhất, sai lệch, thiếu, trùng lặp, hoặc không còn sử dụng, đã bán, trao tặng... để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo thông tin được đồng bộ, chính xác.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hạc Thành, cho biết: Thực hiện chiến dịch cao điểm rà soát dữ liệu đăng ký xe, phường được phân công làm sạch với số lượng khá lớn, thời gian hoàn thành cũng rất gấp. Tuy nhiên, với nỗ lực, quyết tâm cao, đơn vị đã cố gắng khắc phục khó khăn, dù là thứ 7, chủ nhật, không kể ngoài giờ hành chính... cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống các khu phố và hộ dân để tra cứu, xác minh dữ liệu đăng ký phương tiện. Đến nay, đã rà soát, thu thập đạt tỷ lệ gần 80% kế hoạch và đang phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/11 tới đây”.

Thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày đêm tổng rà soát, xác minh, cập nhật làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện trên hệ thống đăng ký xe theo chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa có 286.193 phương tiện thuộc diện phải rà soát, xác minh. Trong đó, bao gồm: hơn 20 nghìn xe mô tô và ô tô do cá nhân chưa sang tên; hơn 7.400 ô tô đã hết hạn sử dụng; 250 nghìn mô tô, ô tô có nhãn hiệu từ 20 năm trước và 8.500 ô tô chưa kiểm định từ ngày 30/6/2024 đến nay.

Thực tế cho thấy, việc rà soát dữ liệu không chỉ nhằm nâng cao tính chính xác, đồng bộ của hệ thống dữ liệu ngành công an mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý giao thông, hỗ trợ tra cứu thông tin, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Vì vậy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu phòng CSGT và công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai kế hoạch hành động 100 ngày đêm tổng rà soát, xác minh, cập nhật làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện trên hệ thống đăng ký xe.

Ngoài tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương huy động các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, giải thích để người dân tự giác kê khai phương tiện đang hoạt động, cán bộ công an xã, phường chủ động triển khai, rà soát, cập nhật thông tin đăng ký xe. Trong đó, tập trung dữ liệu mã định danh cá nhân để đối chiếu danh sách phương tiện, phân loại quản lý và sàng lọc thực tế số lượng phương tiện không còn sử dụng.

Theo Trung tá Phùng Thị Vân Anh Hà, Phó đội trưởng Đội Đăng ký, Quản lý phương tiện, Phòng CSGT, Công an tỉnh, cho biết: Hiện nay 100% công an xã, phường trên địa bàn đang huy động nhân lực, máy móc, nỗ lực khắc phục khó khăn, gấp rút thực hiện cập nhật, rà soát, đối chiếu dữ liệu. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao của tập thể các đơn vị chắc chắn Thanh Hóa sẽ hoàn thành cập nhật dữ liệu đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu của Bộ Công an. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn và nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Khánh Huyền