Tăng mức báo động III trên sông Yên

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát đi Công điện số 26 CĐ/PTDS ngày 9/11/2026 tăng mức báo động III trên sông Yên.

Mưa lớn khiến nước sông Yên dâng cao, gây ngập tại thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ. (Ảnh chụp ngày 17/9/2026). Ảnh: Hoàng Đông

Công điện gửi Chủ tịch UBND các xã, phường: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn, Đông Sơn.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa số CBLU-67/08h00/THOA ngày 9/11/2026 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 06h giờ ngày 09/11/2026 mực nước trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối là +2.40m (dưới BĐII là 0.4m); cảnh báo mực nước hạ lưu trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối có khả năng lên mức Báo động III (+3.50 m) vào lúc 09h ngày 9/11/2026.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động 3 trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nêu trên:

Tiếp tục triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn.

Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành Công điện số 25/CĐ-PTDS phát lệnh Báo động II trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối, yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn đê điều và chủ động sơ tán người dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Trước đó, trong đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các khu vực khác phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ ngập lụt cao tại các vùng trũng thấp, ven sông suối và các khu đô thị với độ sâu ngập từ 0,2 - 0,7m, thời gian ngập có thể kéo dài từ 1 đến trên 6 giờ.

LP