Tăng cường quản lý thị trường cuối năm

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hoạt động cung cầu hàng hóa trên địa bàn TP Thanh Hóa luôn diễn ra sôi động. Nhằm góp phần ổn định thị trường, Ban Chỉ đạo 389 TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra chống hàng giả trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Với vị trí là đô thị tỉnh lỵ nên hoạt động thương mại trên địa bàn TP Thanh Hóa luôn diễn ra sôi động. Bởi vậy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố luôn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Nổi lên là tình trạng một số tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng kém chất lượng, hàng giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; các hoạt động vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu. Đáng nói hơn, tình hình tội phạm sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo vào địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng vào dịp cuối năm. Điều đó được thấy rõ qua đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của các lực lượng chức năng TP Thanh Hóa. Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 389 TP Thanh Hóa và các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 32 vụ vi phạm về giá, an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhập lậu với tổng giá trị xử phạt hành chính hơn 475 triệu đồng. Trong đó, Công an thành phố bắt giữ 1 vụ liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả là pháo hoa của Bộ Quốc phòng.

Chủ động kiểm soát thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, bảo vệ quyền lợi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính và người tiêu dùng, Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn thành phố. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 5/12/2024 đến ngày 1/3/2025.

Với vai trò là lực lượng “chủ công”, Đội Quản lý thị trường số 1 đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan xây dựng phương án triệt phá các tụ điểm tập kết, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất xứ và hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, Đội Quản lý thị trường số 1 tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu và việc quảng cáo, ghi nhãn thiếu minh bạch, không đúng với bản chất hàng hóa để lừa người tiêu dùng.

Người dân mua sắm hàng hóa tại siêu thị GO! Thanh Hóa.

Song song với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đội Quản lý thị trường số 1 còn phối hợp với chính quyền 34 phường, xã và ban quản lý các chợ trên địa bàn TP Thanh Hóa tổ chức phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đến các tiểu thương và Nhân dân. Vận động và tổ chức cho doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, các cá nhân sản xuất, kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng ngoại nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại.

Cùng vào cuộc thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng thành phố đã chủ động nắm diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt, triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát các hành vi lợi dụng sàn giao dịch thương mại điện tử và mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trọng tâm kiểm tra là các mặt hàng như pháo nổ, pháo hoa, bánh kẹo, đường cát, hoa quả, rượu bia, thuốc lá, nước giải khát, sản phẩm chế biến từ động vật, động vật hoang dã, gỗ, điện thoại, linh kiện điện thoại, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện thời trang và các mặt hàng vật tư nông nghiệp... Đi liền với đó, các lực lượng chức năng của thành phố cũng hướng hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vào nơi phát luồng hàng hóa, tập trung nhiều điểm kinh doanh buôn bán lớn, như: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, nhà ga đường sắt, các kho hàng hóa, logistics, bến xe, các phương tiện vận tải trên các tuyến đường bộ, đường thủy, cảng sông. Các lực lượng chức năng TP Thanh Hóa cương quyết xử nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Trần Thanh