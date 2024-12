Sun Group cam kết hoàn thành xây dựng sân bay Gia Bình trong 12 tháng

Sáng 10/12, phát biểu tại Lễ khởi công dự án xây dựng sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, sân bay đã hoàn thiện thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng nhanh, được xây dựng theo tiêu chí “3 nhất”: “thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất, giá thành rẻ nhất”. Đại diện nhà thầu - Tập đoàn Sun Group cam kết “sẽ hoàn thành xây sân bay trong 12 tháng theo ba tiêu chí mà Thủ tướng Chính phủ giao”.

Lễ khởi công Dự án xây dựng sân bay Gia Bình.

Hoàn thành sân bay “3 nhất”

Dự án sân bay Gia Bình là sân bay chuyên dùng, công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống các công trình quốc phòng - an ninh. Với mục tiêu phát triển thành sân bay lưỡng dụng cấp 4E, sân bay Gia Bình được xác định là công trình hướng tới lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Dự án do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động làm chủ đầu tư, được thi công bởi Tập đoàn Sun Group - doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đã xây dựng thành công sân bay quốc tế Vân Đồn “đẳng cấp - chất lượng” trong thời gian ngắn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi lễ khởi công. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương và bà con nhân dân Gia Bình (Bắc Ninh).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay cả nước đang xây dựng hệ thống sân bay ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ngoài ý nghĩa kinh tế còn góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, với các sân bay lưỡng dụng (vừa khai thác dân dụng, vừa phục vụ quốc phòng, an ninh).

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ khởi công.

“Với Bộ Công an, tôi giao 3 cái nhất: thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và rẻ nhất. Từ đó xây dựng mô hình linh động, làm dứt điểm, không dàn trải. Thực hiện 3 cái nhất này sẽ góp phần chống tiêu cực, chống lãng phí, nhanh chóng đưa công trình vào khai thác sử dụng, trở thành công trình kiểu mẫu để nhân rộng ra các bộ, ngành, địa phương”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Với nhà thầu thi công Tập đoàn Sun Group, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng: “Sun Group là đơn vị đã có kinh nghiệm xây dựng sân bay Vân Đồn trong thời gian kỉ lục nhưng bây giờ Sun Group phải chinh phục kỷ lục mới. Tôi đề nghị Sun Group tập trung triển khai xây dựng đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ 18 tháng và không được đội vốn, không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, đảm bảo vệ sinh, an toàn, môi trường theo đúng tiêu chuẩn một sân bay quốc tế, như cấp hiện nay là 4E”, Thủ tướng nói.

Ông Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group.

Nhận nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, ông Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group cam kết: “Nếu mọi việc diễn ra trong điều kiện thuận lợi, chúng tôi sẽ hoàn thành xây dựng sân bay cả 2 giai đoạn trong 12 tháng. Chúng tôi xem đây là dấu mốc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đóng góp vào sự phát triển bứt phá của đất nước trong Kỷ nguyên mới”.

Sân bay đạt kỷ lục về thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng

Trong thời gian qua, việc hoàn thiện thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Gia Bình đã được tiến hành “nhanh, thần tốc, kỷ lục”. Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tất cả là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đầu tiên, nhờ sự quan tâm của Đại tướng Tô Lâm từ khi là Bộ trưởng Bộ Công an và trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng hiện nay, các cơ quan đã khẩn trương trình các cấp có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục theo quy định. Tiếp đó, nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm và sự đôn đốc sát sao của các bộ ngành, sự quyết liệt của chính quyền Bắc Ninh và sự đồng thuận của bà con nhân dân huyện Gia Bình nên thủ tục đầu tư cho sân bay cũng như công tác giải phóng mặt bằng được tiến hành khẩn trương, nhanh chóng, hoàn thành trong 3 tháng, thay vì kéo dài 2-3 năm như thông lệ.

Việc xây dựng sân bay Gia Bình nằm trong lộ trình triển khai chủ trương của Bộ Chính trị được nêu trong Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 về định hướng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, lực lượng công an sẽ được đầu tư công trình, phương tiện, trang thiết bị hiện đại.

Minh họa phối cảnh sân bay Gia Bình.

Trên cơ sở Nghị quyết Bộ Chính trị, ngày 29/6/2024 Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 142 cho phép đầu tư dự án từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác. Ngày 17/9/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 98 phê duyệt chủ trương đầu tư sân bay Gia Bình. Ngày 5/12/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định về việc giao đất cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an để xây dựng sân bay Gia Bình (đợt 1).

“Chúng tôi rất cảm ơn nhân dân huyện Gia Bình đã nhường nơi canh tác, chỗ ăn ở, nơi thờ tự, trường mầm non cho nhà nước xây công trình. Hoan nghênh Bắc Ninh trong thời gian ngắn đã bàn giao mặt bằng. Rất mong chính quyền các cấp nhanh chóng ổn định, chăm lo đời sống, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân, đến nơi ở mới phải tốt hơn”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Minh họa phối cảnh bãi đỗ và đường băng sân bay Gia Bình.

Báo cáo tiến độ “thần tốc” về giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn kỉ lục, đại diện Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình (Bắc Ninh) khẳng định: “Sở dĩ đây là dự án hiếm hoi được 100% người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng là do người dân đều hiểu được vai trò, ý nghĩa của sân bay Gia Bình, đó là đưa Gia Bình giàu mạnh như các địa bàn khác trong tỉnh. Không chỉ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh của đất nước, sân bay Gia Bình còn giúp Bắc Ninh phát triển kinh tế. Việc kết nối Bắc Ninh với cả nước sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, xã hội, giao thương vô cùng thuận lợi. Có thể nói, bí quyết để giải phóng mặt bằng nhanh chính là nhờ Bộ Công an chỉ đạo quyết liệt, chính quyền tuân thủ đúng quy định pháp luật, kiên trì giải thích, vận động, thuyết phục người dân. Khi người dân đồng lòng tin tưởng, ủng hộ, mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi, không hề xảy ra khiếu kiện”.

Theo đó, chỉ trong vòng 1,5 tháng, 697 hộ dân đã tình nguyện hiến đất xây sân bay, di dời 982 ngôi mộ, 4 nghĩa trang liệt sĩ cũng như toàn bộ hạ tầng điện, nước, trường học. Dự kiến công tác bố trí tái định cư sẽ hoàn thiện nhanh chóng trong 6 tháng tới. Người dân tới nơi ở mới với hạ tầng điện nước, trường học khang trang, sạch đẹp hơn, như cách để chính quyền Bắc Ninh “tri ân” cho sự đóng góp, hy sinh của người dân với dự án.

Minh họa phối cảnh Nhà ga sân bay Gia Bình.

Như định hướng của Thủ tướng Chính phủ, sẽ phát triển tại Gia Bình một hệ sinh thái sân bay, trong đó có hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao. Sây bay Gia Bình sẽ giúp các sản phẩm công nghệ cao của Bắc Ninh tại các nhà máy, các Khu công nghiệp tới tay người tiêu dùng trên cả nước và xuất khẩu ra quốc tế nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Phát huy tinh thần tốc lực đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an cùng cơ quan liên quan triển khai nhanh giai đoạn 1 của dự án sân bay Gia Bình, song song đó phải làm ngay các hồ sơ, thủ tục để thực hiện tiếp giai đoạn 2. Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an triển khai các công trình phục vụ lưỡng dụng.

Minh họa phối cảnh nhà ga sân bay Gia Bình.

Cùng với quá trình xây dựng sân bay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bắc Ninh và Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu một tuyến đường ngắn nhất kết nối thủ đô Hà Nội; xây dựng hiện đại nhất; đẹp nhất và rộng nhất. Tuyến đường có chiều dài dự kiến 30km, rộng 80-100m. Chậm nhất trong tháng 6/2025 phải có phương án đầu tư xây dựng.

Sân bay Gia Bình là sân bay chuyên dùng, quy mô dự kiến rộng 245ha, chiều dài đường băng 3.050m, tổng mức đầu tư dự kiến xấp xỉ 9.000 tỷ đồng. Sân bay sẽ phục vụ nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Không quân Công an nhân dân, dự bị cho hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng), dự bị cho các cảng hàng không, sân bay trong khu vực khi có tình huống khẩn cấp; định hướng đảm bảo hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính khách quốc tế trên các loại tàu bay cánh bằng loại lớn; đồng thời vận tải hàng hóa, hành khách khi có yêu cầu và đủ điều kiện. Ngoài hạng mục đường băng, sân đỗ, các công trình quản lý điều hành bay, tại đây sẽ có Khu doanh trại của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân.

NL