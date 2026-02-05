Tăng cường quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, các ngành có liên quan của tỉnh và các địa phương đã và đang tích cực rà soát, xử lý các bất cập trong tổ chức giao thông, khắc phục các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông và các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời tăng cường duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ và đường thủy nội địa đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân và doanh nghiệp.

Ngã tư đường Thịnh Đông đấu nối với Quốc lộ 1 xác định là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đã được đầu tư mở rộng và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông.

Trong những năm gần đây, số lượng phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn tỉnh gia tăng nhanh chóng, trong khi kết cấu hạ tầng chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Tình trạng này diễn ra rõ nét tại các thành phố, khu đô thị, khu dịch vụ thương mại và trên các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh. Trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 47, Quốc lộ 47B, Quốc lộ 217, đường Hồ Chí Minh... một số đường tỉnh luôn trong tình trạng lưu lượng phương tiện lớn, mật độ tham gia giao thông cao. Trong khi đó, do khó khăn về nguồn vốn, việc đầu tư xây dựng hệ thống đường gom, đường song hành tại nhiều khu vực chưa được triển khai đồng bộ, dẫn đến xung đột giao thông tại các điểm đấu nối, lối ra vào khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, đấu nối trái phép vào quốc lộ, đường tỉnh vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, còn xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định, đi sai làn đường, vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát... Những yếu tố này cộng hưởng đã làm phát sinh các vụ va chạm, tai nạn giao thông, hình thành các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên nhiều tuyến đường.

Trước thực trạng đó, trong năm 2025, trên cơ sở khảo sát thực tế, tổng hợp ý kiến phản ánh của người dân, chính quyền địa phương, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai xử lý 161 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Việc khắc phục được thực hiện chủ yếu bằng nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, tập trung vào những giải pháp thiết thực, hiệu quả như bổ sung, điều chỉnh hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường, lắp đặt gờ giảm tốc, cải thiện tầm nhìn tại các vị trí giao cắt, đoạn đường cong, khu vực đông dân cư hoặc nơi có lưu lượng phương tiện lớn.

Song song với đó, Sở Xây dựng còn phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thống kê, phân tích các vụ tai nạn giao thông đường bộ và các vụ va chạm giao thông xảy ra trong năm 2025. Qua đó, làm cơ sở để lập hồ sơ xác định các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ và các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Bên cạnh công tác tổ chức giao thông, hoạt động duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và đột xuất các tuyến đường bộ cũng được triển khai thường xuyên, liên tục.

Thực tế cho thấy, các hư hỏng nhỏ trên mặt đường đã được phát hiện và sửa chữa kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng xuống cấp kéo dài. Hiện nay, cơ bản các tuyến đường do ngành quản lý không xuất hiện các vị trí lún lõm cục bộ sâu gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Mặt đường đảm bảo bằng phẳng, tầm nhìn thông thoáng, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông êm thuận, thông suốt. Hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cũng được chú trọng đầu tư, bổ sung đầy đủ và duy trì trong tình trạng hoạt động tốt. Các biển báo, vạch sơn, cọc tiêu, gương cầu lồi được lắp đặt hợp lý, đảm bảo dễ quan sát cả ban ngày lẫn ban đêm. Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc điều chỉnh thông tin trên các biển chỉ dẫn đã được các đơn vị quản lý đường bộ triển khai kịp thời, thống nhất, giúp người dân và lái xe dễ dàng nhận biết, định hướng khi tham gia giao thông. Những vấn đề phát sinh liên quan đến trật tự, an toàn giao thông do các địa phương và lực lượng công an phản ánh cũng được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng. Ban Quản lý bảo trì các công trình giao thông và Điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa cùng các đơn vị quản lý đường bộ đã chủ động phối hợp, kiểm tra hiện trường, bổ sung các hạng mục còn thiếu, khắc phục những tồn tại nhằm bảo đảm điều kiện an toàn giao thông ở mức cao nhất.

Không chỉ tập trung vào đường bộ, công tác quản lý, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng được Sở Xây dựng triển khai đồng bộ. Việc kiểm tra luồng tuyến được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là trong mùa mưa lũ hoặc khi mực nước có diễn biến phức tạp. Các vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy được kịp thời phát hiện và xử lý, góp phần đảm bảo cho hoạt động vận tải thủy diễn ra an toàn, thông suốt. Hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được bố trí đầy đủ, đúng quy định và luôn đảm bảo sáng rõ, dễ nhận biết. Các phao tiêu, báo hiệu trên tuyến được theo dõi sát sao và điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của luồng tuyến, đặc biệt tại những khu vực bãi bồi, khúc cua, ngã ba sông. Những hư hỏng nhỏ của hệ thống báo hiệu được sửa chữa kịp thời, không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong tuyên truyền, nhắc nhở người dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động trên sông cũng được chú trọng. Các chủ công trình, bến bãi, đăng đáy trên sông được tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường giao thông đường thủy an toàn, trật tự.

Theo Phòng Quản lý hạ tầng (Sở Xây dựng), công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông luôn được ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Việc chủ động rà soát, khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, kết hợp với duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ và đường thủy đã mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Bài và ảnh: Lê Hợi