Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh

Để mỗi ngày đến trường của các em học sinh địa phương được an toàn, huyện Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh, theo tinh thần Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 31).

Buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn phòng cháy, chữa cháy và TTATGT tại Trường Tiểu học Hợp Lý.

Huyện Triệu Sơn hiện có 102 trường học, với 46.523 học sinh, sinh viên. Qua rà soát, toàn huyện có khoảng 6.157 học sinh, sinh viên hiện đang sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy và xe mô tô để đến trường. Mặc dù thường xuyên được nhà trường phối hợp với công an các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về TTATGT và tập huấn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, thế nhưng trên địa bàn huyện vẫn còn một bộ phận học sinh vi phạm Luật TTATGT đường bộ. Điều này, không chỉ gây mất TTATGT, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).

Với mục tiêu đưa TNGT liên quan đến học sinh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương và từng bước hình thành văn hóa giao thông văn minh của học sinh các trường học trên địa bàn, huyện Triệu Sơn đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ. Đi liền với việc quán triệt nội dung cốt lõi Chỉ thị số 31 đến đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và 34 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch “Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới” và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Bám sát chỉ đạo của huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp công an các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Theo đó, các trường học trên địa bàn trong mỗi học kỳ đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, gắn với tập huấn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Hoạt động tuyên truyền được các trường học tổ chức với nhiều hình thức như sinh hoạt dưới cờ, sân khấu hóa, tiết học ngoại khóa. Nội dụng tuyên truyền tập trung vào Luật TTATGT đường bộ; mức phạt đối với nhóm hành vi vi phạm TTATGT phổ biến trong học sinh khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tham gia giao thông. Năm 2024, các trường học đã tổ chức 146 buổi tuyên truyền pháp luật về TTATGT đến 37.521 học sinh.

Cùng với tuyên truyền, 100% trường học trên địa bàn huyện còn tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT. Đặc biệt, học sinh điều khiển xe mô tô, xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, nhằm giảm thiểu chấn thương nếu bị TNGT.

Bên cạnh đó, huyện Triệu Sơn tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng, nhân rộng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2026” của UBND tỉnh. Trong năm 2024, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn lựa chọn và tổ chức xây dựng mô hình “Trường học ATGT” theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến tháng 1/2025, huyện đã xây dựng và ra mắt 1 mô hình “Trường học ATGT” cấp tỉnh tại Trường THPT Triệu Sơn 5. Đồng thời, xây dựng được 2 mô hình “Trường học ATGT” cấp huyện tại Trường THPT Triệu Sơn 4 và Trường Phổ thông Triệu Sơn; 2 mô hình “Trường học ATGT” cấp xã tại Trường THCS Xuân Thịnh và Trường THCS Đồng Tiến. Đối với các xã, thị trấn còn lại, huyện phấn đấu xây dựng và ra mắt mô hình “Trường học ATGT” trong năm 2025.

Đi liền với những biện pháp “mềm”, huyện đã chỉ đạo công an 34 xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT được xem là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT liên quan đến học sinh. Ví dụ như hành vi điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; chạy dàn hàng ngang; lạng lách, đánh võng... Với tinh thần cương quyết và không có vùng cấm, năm 2024 công an các xã, thị trấn đã tổ chức 246 lượt tuần tra kiểm soát, nhắc nhở 312 lượt học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Đồng thời, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 482 trường hợp học sinh vi phạm TTATGT. Những trường hợp học sinh vi phạm, công an xã, thị trấn đều mời phụ huynh đến chứng kiến, viết cam kết tăng cường quản lý, giáo dục không để học sinh vi phạm, tái phạm và không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Mặt khác, công an 34 xã, thị trấn còn bố trí lực lượng duy trì, bảo đảm TTATGT khu vực cổng các trường học vào thời gian đầu giờ vào lớp và tan học, nhằm xử lý trường hợp học sinh, phụ huynh dừng, đỗ xe sai quy định gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT.

Bằng cách làm quyết liệt, huyện Triệu Sơn đã hạn chế đến mức thấp nhất các vụ TNGT liên quan đến học sinh. Từ tháng 12/2023 đến cuối năm 2024, trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ TNGT liên quan đến lứa tuổi học sinh, giảm 7 vụ so với thời gian cùng kỳ. Tình hình ùn tắc giao thông tại khu vực cổng các trường học cơ bản được giải quyết.

Sau hơn 1 năm đưa Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống, các trường và phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã nâng cao ý chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Còn các em học sinh được trang bị kỹ năng, kiến thức tham gia giao thông an toàn. Những thói quen tích cực ấy đã lan tỏa đến mọi người dân địa phương, góp phần từng bước hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Trần Thanh