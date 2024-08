Sức mạnh từ “dân vận khéo” ở Hoằng Hóa

Với phương châm phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Hoằng Hóa phải luôn hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, gắn liền với thực tiễn đời sống Nhân dân đã, đang khơi dậy được truyền thống đoàn kết, đồng thuận, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo xã Hoằng Quỳ gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, Nhân dân thôn Trung Tiến - thôn vừa được công nhận thôn kiểu mẫu tháng 7/2024.

Dân vận gắn với đời sống

Hoằng Hóa là huyện có địa giới hành chính rộng, dân số đông. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong huyện luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Điểm nổi bật là sau khi về đích huyện NTM năm 2019, Hoằng Hóa tiếp tục quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với định hướng phát triển đô thị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện, tạo nên sức mạnh đoàn kết, khẳng định lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Thực tế cho thấy, tại huyện Hoằng Hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện ở tất cả các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, được cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, Nhân dân ủng hộ và có sức lan tỏa sâu rộng.

Tại xã Hoằng Quỳ, mô hình “Dân vận khéo” trong vận động XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã vận động được hàng trăm tập thể, cá nhân ủng hộ tiền của, công sức, đất đai để cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, đưa xã về đích NTM nâng cao năm 2023 và đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu trong năm 2024.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Quỳ Đoàn Văn Cảnh, nhận thức sâu sắc về mục đích và tầm quan trọng của việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với định hướng đô thị, xã đã đề ra chương trình cụ thể. Cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể phải là những người gương mẫu đi đầu để tạo được sức lan tỏa vận động đến người dân. Các cấp ủy chi bộ 7 thôn trên địa bàn chú trọng tuyên truyền, kiên trì vận động theo phương châm “mưa dầm thấm sâu”, “dễ trước, khó sau”, kết hợp với phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, huy động sự tham gia ủng hộ của cộng đồng, con em xa quê, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong thực hiện, công khai, minh bạch trên tinh thần Nhân dân là chủ thể. Chính sự đồng thuận, đoàn kết của Nhân dân đã tạo nên sức mạnh trong triển khai các công việc tại cơ sở.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2018-2023, tổng nguồn vốn huy động để XDNTM nâng cao của xã Hoằng Quỳ đạt 321 tỷ đồng, trong đó nguồn lực đầu tư từ Nhân dân chiếm 70,38%. Đáng chú ý, Nhân dân đóng góp, ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi hơn 10,4 tỷ đồng. Các nguồn vốn huy động được ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn.

Tại xã Hoằng Thái, từ khi triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, người dân rất ghi nhận và tin tưởng phong cách, thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương. Xã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề xuất chính đáng của tổ chức, công dân và doanh nghiệp, không để vấn đề phát sinh ở cơ sở... Từ đó, lề lối làm việc của chính quyền đã có sự điều chỉnh từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”, hướng đến sự hài lòng của người dân... UBND xã còn sắp xếp, bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng tiếp dân, trang bị các trang thiết bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc. Thực hiện lấy ý kiến của người dân, tổ chức để đánh giá đối với cán bộ, công chức khi giao tiếp, làm việc tại trụ sở; rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết thủ tục hành chính; công khai số điện thoại của lãnh đạo xã tại nơi tiếp công dân... Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Thái còn trực tiếp tham gia hoạt động cùng các thôn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải đáp kịp thời những băn khoăn, kiến nghị ngay tại cơ sở. Với cách làm gần gũi, trọng dân, có trách nhiệm với dân, Hoằng Thái từ một xã thiếu và yếu về điều kiện phát triển, đã vươn lên trở thành xã thứ hai được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu của huyện Hoằng Hóa.

Cơ sở, động lực phát triển bền vững

Ổn định xã hội là cơ sở để phát triển bền vững. Các phong trào “Dân vận khéo” luôn đồng hành, tạo tiền đề, động lực để địa phương phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá của huyện trong giai đoạn 2020-2025, phong trào “Dân vận khéo” hướng về Nhân dân, hướng về cơ sở, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Đến nay, toàn huyện đã có hơn 70 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có khoảng 30 mô hình ở lĩnh vực phát triển kinh tế, 20 mô hình ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, 15 mô hình ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 5 mô hình lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Một số mô hình đã phát huy hiệu quả, điển hình như: mô hình “Dân vận khéo trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”; “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” của Ban Dân vận Huyện ủy. Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, chuyển hàng rào để mở rộng đường giao thông, đóng góp, ủng hộ xây dựng đường làng, ngõ xóm, đường điện, nhà văn hóa thêm rộng rãi, khang trang. Các mô hình “Đường điện chiếu sáng khu dân cư”, “Camera an ninh- trật tự”... phát huy hiệu quả trong đời sống.

Theo Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện Hoằng Hóa Trịnh Thị Quế, với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, công tác dân vận của huyện luôn tập trung hướng về cơ sở, khơi dậy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tổng hợp, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và của từng địa phương, đơn vị. Trọng tâm giai đoạn này là huy động sức dân phát triển kinh tế, XDNTM nâng cao, kiểu mẫu; thay đổi căn bản diện mạo nông thôn Hoằng Hóa. Không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, nông thôn của huyện từng bước được cải thiện, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, chất lượng đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Huyện ủy, qua thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, chỉ tính riêng trong giai đoạn 2021-2023 toàn huyện đã huy động khoảng 4.000 tỷ đồng để phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện các tiêu chí NTM, xây dựng các sản phẩm OCOP. Nhiều công trình hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo; nhiều mô hình sản xuất được triển khai, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn theo quy định, gắn XDNTM với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, văn hóa đặc trưng của các địa phương trong huyện, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư.

Bài và ảnh: Việt Hương