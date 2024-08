Ban Công xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới

Thời gian qua, xã Ban Công (Bá Thước) đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy định về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) nhằm tạo điều kiện để người dân được TCPL ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ XDNTM.

Lãnh đạo xã Ban Công dự buổi sinh hoạt tại thôn Cả để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên.

Anh Lò Văn Trực, công chức tư pháp - hộ tịch xã Ban Công, cho biết: Cùng với việc nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí NTM, công tác xây dựng xã chuẩn TCPL là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Để hoàn thành các chỉ tiêu trong 5 tiêu chí xã đạt chuẩn TCPL, xã giao cho công chức tư pháp - hộ tịch tham mưu thực hiện từng chỉ tiêu, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), kiện toàn tổ hòa giải, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hòa giải viên. Đến nay, xã đã thành lập được 7 tổ hòa giải với 50 hòa giải viên; các tổ hòa giải đã kịp thời giải quyết các tranh chấp, xích mích ngay từ cơ sở, nên xã không có tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Trong thực hiện quy chế dân chủ, mọi công việc, kế hoạch của xã đều được công khai cho dân biết, dân bàn, dân làm nên khi địa phương phát động các phong trào thi đua, Nhân dân đều đồng tình thực hiện. Các chỉ tiêu của 5 tiêu chí xã đạt chuẩn TCPL đang được xã triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện cho người dân ngày càng có cơ hội TCPL vào thực tiễn đời sống để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân.

Cùng với đó, tất cả các chỉ tiêu trong tiêu chí PBGDPL đều được xã rà soát và thực hiện nghiêm túc, từ việc công khai các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các dự thảo quy phạm pháp luật, đến quán triệt, phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn xã có 591 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, chế độ, chính sách, đất đai..., trong đó có 48 hồ sơ trực tuyến toàn trình; 100% hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hạn. Qua lấy phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về chất lượng, thái độ phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% phiếu hài lòng. Hiện nay, trên địa bàn xã có 5/5 tiêu chí TCPL đạt tổng số điểm tối đa, không có tiêu chí TCPL đạt dưới tổng số điểm tối đa. Để đảm bảo chỉ tiêu về an ninh trật tự, công an xã đã tham mưu cho đảng ủy, chính quyền xã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho toàn thể cán bộ, công chức, Nhân dân các thôn trên địa bàn xã. In ấn và phát 1.677 tờ rơi về phòng ngừa tội phạm cho hơn 1.650 hộ trên địa bàn và 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước trong thực thi công vụ, từ đầu năm 2024 đến nay xã Ban Công tiếp nhận 4 đơn đề nghị, trong đó xã đã giải quyết 3 đơn, 1 đơn báo cáo cấp trên hướng dẫn giải quyết và không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Đăng ký khai sinh cho 51 trường hợp, khai tử 18 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 24 cặp vợ chồng, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 32 trường hợp; chứng thực 390 văn bản, 2 chữ ký và 20 hồ sơ hợp đồng. Ngoài ra, hàng tuần lãnh đạo xã xuống các thôn kiểm tra tình hình về công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để chỉ đạo các bộ phận, công chức chuyên môn có liên quan tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để xảy ra tình trạng đơn, thư đông người, vượt cấp.

Đồng chí Nguyễn Thế Nghị, Chủ tịch UBND xã Ban Công cho biết thêm: Để thực hiện các tiêu chí trong chuẩn TCPL, xã đã bố trí nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã ở vị trí thuận tiện, khang trang, rộng rãi với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ Nhân dân đến thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa để người dân theo dõi, nắm bắt, giám sát việc thực hiện. Cùng với đó, xã thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc luôn đúng mực, tận tình phục vụ người dân của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hiện nay, hầu hết thủ tục, hồ sơ của người dân được giải quyết đúng trình tự và đảm bảo thời gian quy định, không để tồn đọng, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của công dân. Nhờ thực hiện tốt tiêu chí xã đạt chuẩn TCPL, đã góp phần quan trọng giúp xã Ban Công hoàn thành các tiêu chí XDNTM trong năm 2024.

Bài và ảnh: Tiến Đạt