Sư đoàn 341 làm tốt công tác dân vận

Những năm qua Sư đoàn 341 (Quân khu 4) đã và đang triển khai có hiệu quả mô hình “dân vận khéo”, qua góp phần củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với quân đội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Linh, Chính ủy Sư đoàn 341 tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị giai đoạn 2019-2024.

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của các cấp, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Từ đó, xây dựng các biện pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện sát với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của sư đoàn và địa bàn đóng quân; cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua của đơn vị như: “Lực lượng vũ trang quân khu chung sức XDNTM”; “Lực lượng vũ trang quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Góp viên gạch hồng xây công trình lịch sử”...

Sư đoàn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, sắp xếp, bố trí, điều động lực lượng, phương tiện giúp địa phương nơi đóng quân và địa phương nơi làm công tác dân vận thực hiện các nội dung, tiêu chí XDNTM. Đồng thời, hướng dẫn triển khai, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tổ chức tốt việc rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở từng giai đoạn và từng nội dung hoạt động cụ thể ở các cấp. Tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp hoạt động, xác định nội dung tham gia XDNTM phù hợp với nhiệm vụ đơn vị và địa phương nơi đóng quân.

Bằng việc cụ thể hóa nội dung, mục tiêu thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, 5 tiêu chuẩn xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trên từng địa bàn, ở Sư đoàn 341 đã thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn đóng quân nắm chắc tình hình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử tiêu cực, bất mãn; tiến hành có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời đấu tranh, ngăn ngừa không để các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội thâm nhập vào đơn vị, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, làm chủ, sẵn sàng chiến đấu cao.

Với tinh thần “giúp dân là tự giúp mình”, sư đoàn đã thực hiện có hiệu quả mô hình “dân vận khéo” với kết quả thiết thực như mô hình: “Ngày chủ nhật xanh”, “Mỗi tháng sinh hoạt một chuyên đề, mỗi tuần tuyên truyền một gương người tốt, việc tốt; mỗi ngày học tập một lời Bác Hồ dạy”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Thanh niên nói không với khói thuốc”...

Đại tá Nguyễn Văn Linh, Chính ủy Sư đoàn cho biết: Quán triệt lời dạy của Bác Hồ: Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp tiến hành công tác dân vận với nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, tập trung xây dựng mô hình đơn vị “dân vận khéo”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong sư đoàn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương xây dựng kế hoạch dân vận sát, bảo đảm sát đúng với điều kiện cụ thể của từng địa bàn, giúp dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đồng thời “dựa vào dân” để nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nảy sinh, bảo đảm an toàn các hoạt động của địa phương và đơn vị.

Trong 5 năm qua, sư đoàn đã hỗ trợ 4 xã, phường XDNTM; huy động 3.500 ngày công làm mới 4 sân bóng chuyền, đào đắp, khơi thông 70km kênh mương nội đồng, 15km đường bê tông liên thôn. Đơn vị còn phối hợp với Thị đoàn Nghi Sơn làm sạch môi trường biển với trên 1.500 ngày công; trao hơn 1.000 suất quà cho các gia đình đối tượng chính sách; gặp mặt và tuyên dương hàng trăm cháu học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập.

Với những kết quả nổi bật, sư đoàn đã xây dựng được các mô hình tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, cải thiện cuộc sống cho Nhân dân các địa phương trên địa bàn đóng quân; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Bài và ảnh: Hoàng Lan