Nhân rộng điển hình dân vận khéo ở Yên Định

Phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, huyện Yên Định đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo gắn với XDNTM, đô thị văn minh. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong Nhân dân.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận khéo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Là Thôn, xã Định Long chung tay, góp sức tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Năm 2021, được chọn làm điểm của xã Định Long trong xây dựng thôn kiểu mẫu, chi bộ thôn Là Thôn đã có nhiều cách làm phù hợp sát với tình hình thực tế, từ đó khơi dậy sức dân để thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. Trưởng thôn Là Thôn Lê Văn Lạc cho biết: "Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” nên từ băn khoăn Nhân dân đã đồng thuận trong việc hiến đất, mở rộng đường, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Với sự hỗ trợ của chính quyền, thôn vận động người dân địa phương và con em xa quê đóng góp trên 3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng".

2 năm qua, Nhân dân trong thôn tự nguyện hiến 700m2 đất để mở rộng đường, xây dựng rãnh thoát nước. 100% các tuyến đường được trồng cây xanh. Nhân dân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đóng góp chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn với kinh phí hơn 40 triệu đồng; lắp đặt 115 cột điện chiếu sáng, 18 mắt camera tại các trục đường chính... Từ đó, góp phần đưa thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2022 và phấn đấu đạt thôn thông minh vào cuối năm 2024.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Định Long Lưu Văn Đát cho biết: "Triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với XDNTM, xã luôn thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong Nhân dân. Các công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng khang trang, đến nay 100% các tuyến đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa...

Xác định dân vận khéo là một trong những yếu tố quan trọng trong xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã triển khai đồng bộ, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. MTTQ và các đoàn thể các cấp trong huyện tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình đối với XDNTM. Bên cạnh đó, MTTQ và mỗi đoàn thể đều đăng ký nội dung tham gia xây dựng các tiêu chí phù hợp; phát động phong trào thi đua xây dựng chi đoàn, chi hội tiêu biểu và bí thư chi đoàn, chi hội trưởng giỏi. Từ đó đã đẩy mạnh phong trào dân vận khéo trong XDNTM đi vào chiều sâu.

Từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Định đã xây dựng và nhân rộng được hơn 600 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiều mô hình, điển hình mới được áp dụng và mang lại hiệu quả cao, như các mô hình: bưởi thanh đường tại gia đình ông Trịnh Đình Hồng, thôn 3, xã Yên Ninh; thanh long ruột đỏ tại gia đình ông Lê Xuân Bình, thôn Duyên Lộc, xã Định Hải; tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao...

Nhiều mô hình như: “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Nhà sạch - vườn mẫu”; “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững, nuôi dạy con tốt”; “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Đường hoa thay thế cỏ dại ven đường”, “Mẹ đỡ đầu” được Hội LHPN huyện triển khai. Đoàn thanh niên huyện cũng triển khai phong trào “Em nuôi của Đoàn”. Hội nông dân có mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt”. MTTQ huyện có các phong trào xây dựng “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường”... Tất cả, đã thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Việc nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào dân vận khéo trên địa bàn huyện Yên Định đã có sức lan tỏa sâu rộng được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong XDNTM, đô thị văn minh, Nhân dân đóng góp gần 500 tỷ đồng, hiến 42.000m2 đất mở rộng đường; tham gia trên 70.000 ngày công lao động trồng, chăm sóc đường hoa, vệ sinh môi trường... Từ đó, góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong Nhân dân. Với 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 20 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện Yên Định đang trên lộ trình phấn đấu đạt huyện NTM nâng cao vào năm 2024.

Bài và ảnh: Trung Hiếu