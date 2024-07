Lực lượng vũ trang Thanh Hóa đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc

Thanh Hóa - vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nơi phát tích nền văn hóa, có biển bạc, rừng vàng, trầm tích các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Thanh Hóa đất rộng, người đông, địa thế hiểm trở, tiến có thể công, thoái có thể thủ, luôn là hậu phương vững chắc, khu vực phòng thủ chủ yếu, có nhiều đóng góp cho công cuộc “Vệ quốc và kiến lập sơn hà”.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: P.V

Ra đời và trưởng thành trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, trong các cuộc chiến tranh vì độc lập tự do và tiền đồ tươi sáng của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Lực lượng vũ trang Thanh Hóa vừa chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa cùng Nhân dân trong tỉnh dồn lực chi viện cho các chiến trường, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến, đặc biệt là cho chiến dịch Ðiện Biên Phủ lịch sử, được Bác Hồ khen ngợi "Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Ðiện Biên Phủ đến đó. Tiếng Ðiện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó" [1]. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã anh dũng bám đất, bám làng, phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực đánh trả quyết liệt các đợt tập kích, bắn rơi nhiều máy bay, bắn cháy, bắn chìm nhiều tàu biệt kích của địch, bảo vệ thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Những chiến công của quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn, của đơn vị dân quân gái Hoa Lộc (Hậu Lộc), của các cụ lão dân quân Hoằng Trường (Hoằng Hóa) và nhiều chiến thắng tiêu biểu khác đã làm nức lòng quân dân cả nước, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Cùng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên quê hương, hơn 20 vạn thanh niên Thanh Hóa đã lên đường nhập ngũ, có mặt ở khắp các quân, binh chủng, chiến đấu trên khắp các mặt trận, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Kháng chiến thắng lợi, với sự đóng góp vô cùng to lớn ấy, Lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã vinh dự được Ðảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong các cuộc kháng chiến vĩ đại, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự thương yêu đùm bọc của Nhân dân trong tỉnh, Lực lượng vũ trang Thanh Hóa tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không chỉ anh hùng trong thời chiến, mà còn “tỏa sáng” – anh hùng giữa thời bình. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi” và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” [2]; trong giai đoạn 2019–2024 vừa qua, phong trào Thi đua Quyết thắng đã đạt được nhiều thành tích, kết quả rất đáng phấn khởi, tạo động lực chính trị, tinh thần to lớn để xây dựng Lực lượng vũ trang Thanh Hóa vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh vững vàng trên hành trình trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”, phong trào Thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương phát động; hướng vào làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được quan tâm. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ lệnh, chỉ thị của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình tại địa phương, cơ sở; tập trung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”...; chú trọng kiện toàn, sắp xếp tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, gắn với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên “vững mạnh, rộng khắp”. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ chiếm 1,25% dân số; sắp xếp biên chế quân dự bị đạt 99,2%, sẵn sàng huy động cao nhất cho các đơn vị dự bị động viên khi có lệnh...

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh trong lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: P.V

Trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lực lượng vũ trang tỉnh đã hưởng ứng, phát động và triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua như: “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”...; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh chiến đấu và huấn luyện kỹ chiến thuật với diễn tập hiệp đồng chiến đấu, xử lý các tình huống, hoàn chỉnh phương án tác chiến của các lực lượng; qua đó, nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng sử dụng vũ khí trang bị trong biên chế của cán bộ, chiến sĩ[3]. Cùng với thi đua trong huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, đạt nhiều kết quả cao. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm đạt chỉ tiêu được giao[4]. Cùng với đó, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được tổ chức chặt chẽ, chất lượng tốt, qua đó đã có nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ và các giải pháp công tác của các tập thể, cá nhân được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn[5]. Với tinh thần phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, các phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Xây dựng quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “Đơn vị Quân y 5 tốt”... được các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và từng bước nâng cao đời sống bộ đội[6]. Công tác đối ngoại quốc phòng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết gắn bó keo sơn, hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào).

Phát huy vai trò đội quân xung kích, Lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực tham gia làm tốt công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế; là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền trong xây dựng “thế trận lòng dân”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các phong trào thi đua: “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”,”Lực lượng vũ trang Thanh Hóa chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”,... đạt nhiều kết quả thiết thực[7]; qua đó tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân. Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, Lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, đi đầu, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm xông pha trên tuyến đầu chống dịch, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thành công Chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua phong trào thi đua đã tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên; nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu xuất sắc tiếp tục thể hiện sinh động hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân; được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao. 5 năm qua, đã có gần 8.000 lượt tập thể, cá nhân thuộc Lực lượng vũ trang tỉnh được khen thưởng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2019, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2021, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua các năm 2022, 2023.

Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và Lực lượng vũ trang Thanh Hóa những yêu cầu, nhiệm vụ mới với trọng trách rất vẻ vang, nhưng cũng rất nặng nề, đó là: Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng nòng cốt của sức mạnh quốc phòng - an ninh, lực lượng chủ lực, xung kích đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị và định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: P.V

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới, phát huy truyền thống đơn vị 2 lần anh hùng, Lực lượng vũ trang tỉnh phải tiếp tục củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu trên mọi mặt công tác, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều giải pháp; trong đó, đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng là một trong những giải pháp quan trọng, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào Thi đua Quyết thắng; trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng”, Luật Thi đua khen thưởng và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 4 về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua - khen thưởng. Chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm tính phong phú, sinh động, linh hoạt và sáng tạo; qua đó, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ nhận thức rõ vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của phong trào; trên cơ sở đó, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, nêu cao tinh thần tự giác, nhiệt tình, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu thi đua, tạo bứt phá trên nhiều lĩnh vực, giành nhiều đỉnh cao quyết thắng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Thứ hai, tăng cường nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; làm tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xử lý thắng lợi các tình huống. Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc. Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân; chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra ở tất cả các cấp. Đẩy mạnh thi đua đột phá vào công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong tổ chức thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung, chỉ tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh. Trước mắt, tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thanh Hóa, hướng tới đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị, bảo đảm tính toàn diện, có chiều sâu; tập trung đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, việc mới, việc khó; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, với phương châm "người thực, việc thực, sản phẩm thực, thành tích thực" để làm cho phong trào thi đua ngày càng thực chất và phát triển sâu rộng.

Thứ tư, thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Làm tốt công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt... kết hợp tốt giữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, cần có nhiều đổi mới, sáng tạo trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Thứ năm, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, trong đó khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, được dư luận đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích trong khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua không ngừng phát triển. Coi trọng khâu tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi phong trào thi đua; khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích, chiến công; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua liên tục, thi đua đuổi vượt các điển hình, giành đỉnh cao mới trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Phát huy những thành tích đã đạt được và nêu cao truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng”, tin tưởng chắc chắn rằng, phong trào Thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang Thanh Hóa giai đoạn 2024-2029 sẽ giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

[1] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2011, t.10, tr. 598.

[2] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2011, t. 7, tr.146, 407.

[3] Năm 2024, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện điểm kỹ thuật chiến đấu bộ binh của chiến sĩ mới do Bộ Quốc phòng giao. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 được Quân khu 4 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

[4] Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 17.712 thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, 3.021 thanh niên trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội.

[5] Tiêu biểu như: Sáng kiến “Mở quang đèn tạo giả”; “Bia số 4 cải tiến”; "Thiết bị ép piston phanh đĩa trên xe ôtô”; “Bộ điều khiển tưới nước làm mát mái nhà kho trạm” và “Thiết bị tháo lắp bồn lọc dầu trên xe ôtô”; mô hình Bia giả tập bắn biển tự động của Đảo Mê, Bộ hiệu chỉnh súng đa năng của Thiệu Hóa, điều khiển thuốc nổ của các bãi nổ từ xa của Nga Sơn, giá chân bia ẩn hiện điều khiển từ xa bắn mục tiêu ngày, đêm của TP Thanh Hóa và bếp dã ngoại của Quảng Xương...

[6] Toàn tỉnh hiện có 21.270m2 vườn có mái che (bình quân 10m2/người); 11.200m2 dàn bầu bí; 10.020m2 chuồng, trại. Kết quả tăng gia sản xuất, chăn nuôi trong 5 năm: đã thu hoạch 372 tấn thịt các loại; 171 tấn thịt gia cầm; 118 tấn các loại; 916 tấn rau, củ, quả; tổng giá trị thu được gần 35,75 tỷ đồng.

[7] Giai đoạn 2019-2024, Lực lượng vũ trang tỉnh huy động hàng chục ngàn ngày công, 500 tấn xi măng, 20.000 khối cát, đá,... tham gia xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa thôn, bản, đường liên thôn, liên xã, kênh mương nội đồng...; phối hợp hỗ trợ xây dựng 261 “Nhà Đại đoàn kết”, 18 “Nhà đồng đội”, 56 “Nhà tình nghĩa”; 4 “Nhà 100 đồng” cho các đối tượng gia đình chính sách, người nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở; nhận nuôi tại gia đình 8 cháu và nhận hỗ trợ 120 cháu học sinh với số tiền trên 1 tỷ đồng...

Đỗ Trọng Hưng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh