Sự cố tê liệt hàng không Mỹ: Tổng thống Donald Trump thúc giục gói đại tu 50 tỷ USD

Sau sự cố kỹ thuật nghiêm trọng khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải ban hành lệnh dừng bay hiếm hoi trên toàn quốc và làm gián đoạn hàng nghìn chuyến bay cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích hạ tầng không lưu lạc hậu, đồng thời hối thúc Quốc hội nhanh chóng thông qua nguồn ngân sách lớn để hiện đại hóa toàn diện.

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Trong các tuyên bố đưa ra ngày 15/11 trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump nhận định phần lớn mạng lưới kiểm soát không lưu hiện nay của Mỹ đã có tuổi đời lên tới 50 năm và không còn đáp ứng được yêu cầu thực tế. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng quá trình nâng cấp hệ thống đã bắt đầu nhưng cần được triển khai đồng bộ, dứt điểm thay vì đầu tư “nhỏ giọt”.

Ông Trump nhấn mạnh: “Nếu Quốc hội thông qua khoản ngân sách cần thiết để xây dựng Trung tâm Kiểm soát Không lưu mới, chúng ta có thể hoàn thành việc này một cách nhanh chóng và hiệu quả”, đồng thời quy trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Joe Biden vì đã quản lý kém hiệu quả và làm chậm tiến độ hiện đại hóa hạ tầng hàng không trong nhiều năm.

Trước đó, vào năm đầu tiên của nhiệm kỳ, ông Joe Biden từng ký ban hành đạo luật cơ sở hạ tầng quy mô lớn, trong đó phân bổ 25 tỷ USD cho FAA nhằm cải tạo sân bay, tháp kiểm soát không lưu và nâng cấp nền tảng kỹ thuật.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi hàng không Mỹ trải qua một đợt xáo trộn nghiêm trọng. Vào chiều 13/11 (giờ địa phương), sự cố mất kết nối hệ thống liên lạc và radar đã buộc FAA phải ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc kéo dài khoảng 4 giờ – một biện pháp khẩn cấp hiếm gặp trong lịch sử hàng không dân dụng Mỹ.

Dù lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ sau đó, hiệu ứng dây chuyền đã khiến hoạt động vận tải hàng không rơi vào tình trạng quá tải suốt cuối tuần. Theo dữ liệu từ trang theo dõi FlightAware, (khiến) hơn 9.000 chuyến bay đã bị hoãn trong ngày 13/11 và hơn 6.000 chuyến bay khác tiếp tục bị hủy trong ngày 14/11 do máy bay và phi hành đoàn bị lệch lịch trình. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết các hoạt động bay đang dần được khôi phục và dự kiến trở lại công suất tối đa vào đầu tuần này.

Về nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng, giới chức Mỹ đã bác bỏ khả năng xảy ra tấn công mạng hay phá hoại. Bộ trưởng An ninh Nội địa khẳng định đây thuần túy là sự cố mất kết nối viễn thông, phía Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho biết sự cố bắt nguồn từ quá trình bảo trì định kỳ của nhà thầu quốc phòng L3Harris Technologies khi đơn vị này thay thế các đường dây viễn thông bằng đồng cũ kỹ sang cáp quang mới tại cơ sở ở bang Arkansas .

Từ sự cố lần này, chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh chiến dịch vận động hành lang tại Quốc hội để xin cấp vốn bổ sung. Dù năm ngoái Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát đã phê duyệt 12,5 tỷ USD cho FAA, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cảnh báo con số này chỉ mang tính chất khởi đầu. Ông Duffy cho biết sẽ đệ trình lên Quốc hội một đề xuất ngân sách toàn diện trị giá khoảng 50 tỷ USD để thay thế đồng bộ phần cứng, phần mềm và mạng lưới viễn thông.

Nhật Lệ