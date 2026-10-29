Sôi nổi những phiên chợ số

Từ những gói đặc sản, món ăn truyền thống đến nông sản được thu hoạch trên đồng ruộng, nhiều sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang được giới thiệu tới người tiêu dùng qua những phiên livestream do các xã, phường tổ chức. Đáng chú ý, trên sóng trực tiếp không chỉ có người sản xuất mà còn có sự tham gia của cán bộ lãnh đạo địa phương, trực tiếp cầm sản phẩm, giới thiệu nguồn gốc, kết nối người mua.

Cán bộ lãnh đạo xã Na Mèo tham gia giới thiệu, bán sản phẩm trên phiên livestream.

Ở miền núi, câu chuyện đưa sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng mang sắc thái riêng. Hình ảnh Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo Lê Văn Thơ trực tiếp giới thiệu, bán sản phẩm trên phiên livestream với chủ đề “Sản vật nông sản ngon - chuẩn vị núi rừng” trên fanpage của địa phương đã thu hút sự chú ý. Trong phiên livestream, Phó Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ xã tham gia quảng bá hàng hóa đến đông đảo người xem, như: gạo nếp Cay Nọi Na Hang, thịt trâu khô, thịt bò khô, thịt lợn khô, khoai mán, bí xanh và mật ong rừng, măng khô, măng chua, măng ớt. Đây đều là những sản phẩm gắn với đời sống sản xuất của đồng bào địa phương, mang đậm nét đặc trưng của vùng núi Na Mèo. Ngay phiên livestream đầu tiên, chương trình đã thu hút hàng nghìn lượt xem và nhiều đơn hàng được chốt.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thơ: “Việc trực tiếp bán hàng không phải hoạt động mang tính hình thức, mà là cách chính quyền đồng hành với các chủ thể OCOP, người dân trong chuyển đổi số. Qua đó, đưa sản vật từ núi rừng đến với người tiêu dùng trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập cho người dân”.

Từ một phiên livestream, những sản phẩm vốn quen thuộc với người dân địa phương có cơ hội tiếp cận khách hàng ở ngoài địa bàn. Người xem không chỉ nhìn thấy hàng hóa mà còn có thể hỏi về nguồn gốc, cách sử dụng, giá bán và phương thức đặt hàng. Sự xuất hiện trực tiếp của lãnh đạo địa phương cũng góp phần tạo sự chú ý, hỗ trợ người sản xuất vốn chưa quen với cách quảng bá trên nền tảng số.

Với xã Trung Lý, hình ảnh cán bộ địa phương cùng người dân giới thiệu nếp Cay Nọi, ớt rừng, măng khô, gà đen bản địa trên livestream tại khu vực “Cổng trời” đã cho thấy cách chuyển những sản vật quen thuộc thành hàng hóa được quảng bá rộng rãi. Người dân trực tiếp giới thiệu sản phẩm, kể về cách làm và những câu chuyện gắn với đời sống vùng cao.

Ở xã Tây Đô, những sản phẩm như muối lạc vừng Đô Quan, tinh bột sắn dây, viên bột nghệ, bánh lá răng bừa được giới thiệu qua phiên livestream đầu tiên của địa phương. Người xem được tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến và đặc điểm riêng của từng sản phẩm. Phó Chủ tịch UBND xã Tây Đô Hà Văn Lương nhấn mạnh, câu chuyện về nguyên liệu, cách làm và tâm huyết của người sản xuất là một phần tạo nên giá trị cho hàng hóa địa phương.

Tại xã An Nông, phiên livestream với chủ đề “Lãnh đạo xã An Nông đồng hành cùng người dân quảng bá sản phẩm địa phương” giới thiệu bún tươi Cánh Hồng đạt OCOP 3 sao, bánh đa Ái Huyền và miến Phương Nam. Trong khi đó, xã Hoằng Tiến đưa các sản phẩm đông trùng hạ thảo Minh Trường, nem chua Hiếu Đạt lên nền tảng số thông qua livestream. Những hoạt động này cho thấy livestream không chỉ dành cho doanh nghiệp lớn mà còn có thể trở thành kênh giới thiệu hàng hóa của các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh ở địa phương.

Thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị từ ngày 22/8 đến 30/11/2026, đến nay các xã, phường đã xây dựng kế hoạch livestream. Qua đó, 166 xã, phường tổ chức sự kiện livestream và duy trì tối thiểu một lần mỗi tháng trong thời gian triển khai. Để đạt được mục tiêu đó, các địa phương cần tiếp tục hỗ trợ chủ thể OCOP, HTX và hộ sản xuất hoàn thiện bao bì, thông tin nguồn gốc, kỹ năng bán hàng và kết nối vận chuyển. Các cơ sở sản xuất phải chủ động bảo đảm chất lượng, sản lượng và thời gian giao hàng. Đối với những địa bàn miền núi, vùng biên giới, việc quảng bá trên môi trường số cần gắn với điều kiện thực tế về nguồn hàng, giao thông và năng lực cung ứng, để không tạo ra khoảng cách giữa sự quan tâm của khách hàng với khả năng đáp ứng của người bán.

Khi chính quyền thực sự đồng hành, người sản xuất tự tin giới thiệu sản phẩm và các khâu tiêu thụ được tổ chức bài bản, các phiên chợ số sẽ không chỉ tạo không khí sôi nổi trên mạng mà còn có thể trở thành kênh bán hàng thiết thực, góp phần nâng giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập cho người dân.

Bài và ảnh: Lê Hợi