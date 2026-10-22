Sôi động kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm

Thị trường thương mại, dịch vụ Thanh Hóa trở nên sôi động với hàng loạt hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng quy mô lớn. Từ không gian mua sắm hiện đại của AEON MALL, hội chợ hàng công nghiệp nông thôn đến những sắc màu ẩm thực xứ Thanh đã và đang tạo sức hấp dẫn cho thị trường bán lẻ; mở thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường, tạo sức bật cho hoạt động thương mại, dịch vụ những tháng cuối năm.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026.

Diễn ra từ ngày 15 đến 21/10 tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 thu hút đông đảo người dân tới tham quan, mua sắm. Với 350 gian hàng, hội chợ mang đến hàng trăm sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Bà Nguyễn Thị Cầu, người dân phường Hạc Thành, chia sẻ: “Tôi tới tham quan và thấy sản phẩm rất đa dạng, phong phú; nhiều mặt hàng đặc trưng của các vùng miền trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận sản phẩm OCOP nên rất yên tâm mua về cho gia đình sử dụng".

Các doanh nghiệp, HTX cũng chủ động cơ hội tiếp cận khách hàng bằng các hoạt động tư vấn trực tiếp, khuyến mại, tặng quà, giới thiệu sản phẩm mới. Bà Nguyễn Thị Thủy, giám sát bán hàng Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực miền Bắc Việt Nam, cho biết: “Lượng khách hàng tới tham quan gian hàng, mua sắm trực tiếp khá đông. Nhà máy đã hỗ trợ thêm kinh phí để chúng tôi tổ chức các chương trình tặng quà cùng loại, bốc thăm trúng thưởng để tri ân và thu hút người tiêu dùng. Qua trao đổi trực tiếp, chúng tôi có thêm cơ hội nắm bắt thị hiếu, tìm kiếm các nhà phân phối mới và mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Theo ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Công thương Thanh Hóa (Sở Công Thương), mỗi ngày hội chợ thu hút khoảng 3.500 - 4.000 lượt khách tham quan, mua sắm. Cùng với việc lựa chọn các sản phẩm uy tín, chất lượng, công tác niêm yết giá, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa và phòng, chống gian lận thương mại được chú trọng. Sức hút của hội chợ cho thấy, khi sản phẩm được giới thiệu đúng nhu cầu, có chất lượng và giá cả phù hợp, thị trường tiêu dùng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.

Cùng thời điểm này, sự kiện mở cửa đón khách từ ngày 15/10 và chính thức khai trương ngày 18/10 của Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa tạo thêm điểm nhấn cho thị trường bán lẻ hiện đại. Với 133 gian hàng, cửa hàng chuyên dụng, trong đó hơn 60% thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Thanh Hóa đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ vui chơi, giải trí. Chị Nguyễn Thu Phương, xã Hậu Lộc, chia sẻ: “Thông tin về sự kiện khai trương AEON MALL khiến chúng tôi rất háo hức. Cuối tuần vừa qua, gia đình đã trải nghiệm và mua sắm một số đồ dùng, thực phẩm. Đặc biệt, điều chúng tôi thích nhất là không gian rộng rãi, đẹp, nhiều trò chơi cho trẻ em”.

Ông Okada Masaki, Giám đốc khối quản lý Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa, cho biết: “Dịp khai trương, chúng tôi khuyến khích các thương hiệu, cửa hàng triển khai nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi để thu hút khách hàng; đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa Nhật Bản và Việt Nam. Điển hình như ngày khai trương, tại khu vui chơi lớn nhất của trung tâm tổ chức chương trình múa rối nước “Hướng về cội nguồn”, tái hiện những câu chuyện dân gian, lịch sử gắn với văn hóa Việt Nam và xứ Thanh. Đây cũng là định hướng hoạt động lâu dài của AEON MALL, kết hợp mua sắm với vui chơi, giải trí gắn với trải nghiệm văn hóa, hướng tới xây dựng điểm đến dành cho gia đình và cộng đồng, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và phát triển thị trường bán lẻ địa phương”.

Trước đó, Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 11/10, cũng góp thêm sức hút cho thị trường thương mại, dịch vụ. Với gần 200 gian hàng, giới thiệu hơn 600 món ăn, đồ uống và sản phẩm OCOP, sự kiện đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, thưởng thức và mua sắm. Không chỉ quảng bá những giá trị ẩm thực truyền thống, liên hoan còn tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm địa phương, kết nối hoạt động tiêu dùng với du lịch, thúc đẩy kinh doanh dịch vụ.

Tiếp nối chuỗi sự kiện sôi động trong tháng 10, Thanh Hóa sẽ triển khai Tháng khuyến mại tập trung năm 2026 từ ngày 1 đến 30/11. Theo Sở Công Thương, chương trình khuyến khích các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại và cơ sở kinh doanh đẩy mạnh khuyến mại, ưu đãi, giảm giá, tạo thêm sức mua trong cao điểm cuối năm. Qua đó, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ.

9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 201.490 tỷ đồng, bằng 82,2% kế hoạch, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Thông qua chuỗi hoạt động kích cầu, Thanh Hóa kỳ vọng khơi thông sức mua, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường và duy trì đà sản xuất, kinh doanh. Sự hưởng ứng của người dân, đặc biệt là việc ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam và sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng xứ Thanh sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương trong những tháng cuối năm.

Bài và ảnh: Tùng Lâm