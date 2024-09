Số ca tai nạn giao thông nhập viện điều trị cấp cứu dịp lễ Quốc khánh giảm mạnh

Theo thống kê sơ bộ của Sở Y tế, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, số ca phải nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, số người cao tuổi phải nhập viện cấp cứu do các bệnh lý về tim mạch trong tình trạng bệnh nặng, nguy kịch lại tăng nhẹ so với những ngày trước kỳ nghỉ lễ.

Những ngày lễ, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa làm việc khẩn trương, tích cực, xử lý kịp thời những ca bệnh nhập viện cấp cứu và chuyển từ tuyến dưới lên.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bác sĩ khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: So với cùng kỳ, trong 4 ngày nghỉ, số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông vào viện giảm 45%, tai nạn khác giảm 50%.

Trao đổi với bác sĩ CKII Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, được biết, thông thường vào các dịp nghỉ lễ, số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu thường gia tăng, nhất là các trường hợp bệnh nặng. Vì thế, bệnh viện đã chủ động bố trí nhân lực, vật lực tăng cường cho các khoa trọng điểm trong những ngày nghỉ như: khoa Cấp cứu, Ngoại chấn thương, Tiêu hóa để tiếp nhận, xử lý cấp cứu khẩn trương, kịp thời cho người bệnh. Đồng thời, thành lập các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp cứu ngoại viện. Để đảm bảo nguồn máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị, Trung tâm Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều đợt hiến máu ngay trước kỳ nghỉ lễ và huy động nguồn máu của người tình nguyện hiến tặng, đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu người bệnh.

Ghi nhận tại một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện, số người nhập viện cấp cứu vì tai nạn cũng như cấp cứu do các bệnh lý nội khoa không có đột biến so với ngày thường và giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với việc đảm bảo cấp cứu, điều trị nội trú cho bệnh nhân, nhiều bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khám bệnh thông thường cho bệnh nhân xuyên lễ.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, cho biết, trong các ngày nghỉ lễ, khoa Khám bệnh của Bệnh viện vẫn duy trì 1 - 2 phòng khám để đáp ứng nhu cầu của người dân. Do nằm trên Quốc lộ 1A nên bệnh viện đã bố trí sẵn sàng nhân lực đảm bảo cấp cứu nội, ngoại viện. Trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng bệnh nhân nội trú trung bình trên 300 bệnh nhân, chủ yếu là bệnh hô hấp, tim mạch; số bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện giảm so với cùng kỳ.

Bác sĩ CKI Nguyễn Xuân Mậu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, cho biết, trong cả 4 ngày nghỉ, bệnh viện vẫn thực hiện khám chữa bệnh BHYT, bệnh nhân vẫn được thanh toán BHYT như các ngày thông thường. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Trong các ngày nghỉ lễ, các cơ sở khám chữa bệnh đã nghiêm túc triển khai các phương án theo quy định, tổ chức tiếp nhận, cấp cứu và chăm sóc, điều trị bệnh nhân chu đáo. Mặt khác, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cũng được triển khai nghiêm túc. Trên địa bàn tỉnh không ghi nhận các loại dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập; các dịch bệnh khác không có gì đặc biệt; không có ngộ độc thực phẩm xảy ra...

Trước đó, để đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ lễ 2/9, các đơn vị y tế đã bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực 24/24h trong những ngày nghỉ lễ. Đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ, tự vệ để giải quyết công việc và thực hiện tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, phương tiện cấp cứu để dự phòng, tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Tô Hà