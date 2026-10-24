SLNA lên đỉnh bảng V.League sau 4 năm; HLV Vincent Kompany bất ngờ ngã quỵ trên sân tập

V.League 2026/27 vòng 5: SLNA lên đỉnh bảng sau 4 năm, Thể Công Viettel hòa kịch tính Bắc Ninh; Asian Cup 2027 không hoãn, tuyển Việt Nam sắp hội quân; Michael Carrick cứng rắn cảnh báo Bruno Fernandes; Lamine Yamal đi chuyên cơ sang Anh, sẵn sàng tiệc ăn mừng Quả bóng vàng 2026... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (24/10).

V.League 2026/27 vòng 5: SLNA lên đỉnh bảng sau 4 năm, Thể Công Viettel hòa kịch tính Bắc Ninh

Chiều 23/10, Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã xuất sắc đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 2-0 ngay trên sân Pleiku. Các bàn thắng ở hiệp hai của cựu trung vệ Jairo Rodrigues (phút 57) và cầu thủ Việt kiều Pháp Abdel-Amine Trần Đức Vinh (phút 90+1) giúp SLNA kéo dài mạch bất bại lên 5 trận (11 điểm).

SLNA chiếm thắng thuyết phục HAGL tại vòng 5. Ảnh: SLNA FC

Trận thắng này giúp đội bóng xứ Nghệ tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V.League lần đầu tiên sau 4 năm 3 tháng. Trong khi đó, HAGL tiếp tục khủng hoảng khi để thua 4 trong 5 trận đầu mùa và tạm đứng áp chót.

Bắc Ninh và chủ nhà Thể Công Viettel đã chia điểm sau một trận cầu đầy kịch tính trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Bắc Ninh FC

Ở một diễn biến khác trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel tiếp tục kéo dài mạch trận không thắng lên con số 6 sau trận hòa kịch tính 2-2 trước tân binh Bắc Ninh.

Dù hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Lucas Ribamar và Hernandes (trên chấm phạt đền ở phút 90+4), Thể Công Viettel vẫn để Bắc Ninh gỡ hòa 2-2 đầy bất ngờ ở phút 90+10 nhờ cú đánh đầu cận thành của Brenner, khép lại trận đấu căng thẳng có tới 2 thẻ đỏ.

Asian Cup 2027 không hoãn, tuyển Việt Nam sắp hội quân

Tại Đại hội bất thường AFC 2026 diễn ra ngày 23/10 tại Tokyo, AFC cùng đa số các quốc gia thành viên đã thống nhất giữ nguyên kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2/2027, thay vì hoãn hay đổi địa điểm.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho Asian Cup 2027. Ảnh: S.N

Tại giải đấu này, tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Để chuẩn bị tốt nhất, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân và tham dự giải giao hữu quốc tế diễn ra tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) trong đợt FIFA Days tháng 11, lần lượt chạm trán Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và Kyrgyzstan vào ngày 15/11.

Lamine Yamal đi chuyên cơ sang Anh, sẵn sàng tiệc ăn mừng Quả bóng vàng 2026

Trước lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 diễn ra rạng sáng 27/10 tại London, tiền đạo Lamine Yamal được đánh giá là ứng cử viên số một cho danh hiệu cao quý này. Theo Marca, ngôi sao của Barcelona đã di chuyển bằng chuyên cơ riêng cùng gia đình và chuẩn bị sẵn kế hoạch mở tiệc ăn mừng nếu đăng quang.

Việc giành chức vô địch World Cup giúp Yamal có lợi thế lớn trong cuộc đua giành Quả bóng vàng. Ảnh: Getty

Thành tích vô địch La Liga cùng Barca và nâng cao cúp vô địch World Cup 2026 cùng tuyển Tây Ban Nha mang lại lợi thế vượt trội cho Yamal so với các đối thủ nặng ký như Kylian Mbappe, Harry Kane hay Lionel Messi.

Nếu được vinh danh, chân sút trẻ của Barcelona sẽ đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng giành Quả bóng vàng.

HLV Vincent Kompany bất ngờ ngã quỵ trên sân tập, phải nhập viện khẩn cấp

Ngày 23/10, HLV Vincent Kompany bất ngờ ngã quỵ khi đang theo dõi đội dự bị Bayern Munich tập luyện tại Säbener Strasse và lập tức được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng. Hiện sức khỏe của chiến lược gia 40 tuổi đã ổn định, nhưng vẫn đang nằm viện để kiểm tra toàn diện.

HLV Vincent Kompany vừa phải nhập viện khẩn cấp. Ảnh: Getty

Trước đó, Kompany vừa trải qua đợt nhiễm virus nặng làm ảnh hưởng đến khả năng đi lại. Do HLV trưởng phải tạm dừng công việc để điều trị, trợ lý Aaron Danks sẽ tạm thời tiếp quản ban huấn luyện Bayern Munich để chuẩn bị cho trận gặp Freiburg tại Bundesliga vào ngày 25/10 tới.

Michael Carrick cứng rắn cảnh báo Bruno Fernandes

Trước thềm trận đấu quan trọng với Bournemouth tại Premier League, HLV Michael Carrick đã phát đi thông điệp cứng rắn khi không loại trừ khả năng tước băng đội trưởng của Bruno Fernandes, sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích chiến thuật của ban huấn luyện sau thảm bại 1-4 trước Como.

Bruno Fernandes gây tranh cãi khi công khai chỉ trích ban huấn luyện MU. Ảnh: Reuters

Carrick khẳng định ông sẽ luôn ưu tiên lợi ích tập thể và sẵn sàng nhận mọi sức ép để bảo vệ đội bóng.

Tuy nhiên, nguồn tin từ The Sun cho biết ban lãnh đạo Man Utd quyết định sẽ không kỷ luật hay tước băng thủ quân của Bruno Fernandes, dù phát biểu của anh làm gia tăng áp lực lên Carrick trong bối cảnh Quỷ đỏ trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng.

HS