Sinh hoạt chi bộ: Gần dân, sát việc để củng cố niềm tin

Chỉ thị số 50 ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định: Chi bộ là tế bào, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Muốn “hạt nhân” ấy thực sự vững mạnh, trước hết cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tại Thanh Hóa, tinh thần đổi mới đang được cụ thể hóa từ những điều rất gần gũi: bớt những nội dung chung chung, hình thức; dành nhiều hơn thời gian để bàn việc dân, việc của cơ sở, để mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ thực sự là nơi lắng nghe, trao đổi và tìm cách tháo gỡ những vấn đề từ cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoa Lộc chỉ đạo công tác quản lý, bảo tồn nguyên trạng di tích văn hóa, tâm linh trên địa bàn thôn Trương Xá.

Nghe việc dân từ mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến ngày 19/9 vừa qua, người dân tổ dân phố Tào Trụ và tổ dân phố Hoằng Long (phường Nguyệt Viên) phấn khởi khi một số khu vực thường xuyên ngập sâu nay đã khô ráo, thông thoáng trở lại.

Trước đó, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường đã huy động máy móc, nhân lực khơi thông nhiều tuyến kênh mương qua địa bàn. Bà Tào Thị Phúc, người dân tổ dân phố Tào Trụ không giấu nổi niềm vui: “Lâu nay mương hay bị ùn tắc, rác thải ứ đọng, tiêu thoát kém nên mưa lớn là ngập hết cả khu vực ruộng hoa màu của bà con. Nay được khơi thông dòng chảy, người dân không còn lo ngập úng”.

Câu chuyện trên là kết quả giải quyết những phản hồi, kiến nghị của đảng viên trong kỳ sinh hoạt chi bộ đầu tháng 9. Trước mùa mưa, vấn đề vệ sinh môi trường, tiêu thoát nước đã được đảng viên Chi bộ tổ dân phố Tào Trụ và Hoằng Long đưa ra thảo luận, kiến nghị xử lý ngay. Sau khi nhận được báo cáo từ chi bộ, Đảng ủy phường Nguyệt Viên đã chỉ đạo UBND phường tổ chức kiểm tra, huy động phương tiện để xử lý. Anh Lê Đình Long, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Hoằng Long chia sẻ: “Chỉ khoảng 3 ngày sau khi các ý kiến được tổng hợp, báo cáo, phường đã giải quyết ngay. Nhân dân phấn khởi, đảng viên cũng thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc đề xuất, kiến nghị những vấn đề của dân”.

Còn tại thôn Trương Xá (xã Hoa Lộc), công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ được xác định là khâu then chốt nhằm tạo thống nhất cao trong đội ngũ đảng viên, từ đó lan tỏa tinh thần đoàn kết của cả cộng đồng dân cư, hướng đến mục tiêu chung là thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau sáp nhập, toàn thôn có hai di tích lịch sử cấp tỉnh và nhiều công trình kiến trúc mang đậm giá trị lịch sử và tín ngưỡng dân gian như nghè Hạ, nghè Yên Trung... Tuy nhiên, do trước đây các công trình thuộc địa bàn khác nhau, việc quản lý còn phân tán. Để bảo tồn và phát huy tối đa giá trị các di tích, ngay tại cuộc họp Chi bộ thôn Trương Xá lần thứ nhất, từ kiến nghị của đảng viên, cấp ủy chi bộ đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã thành lập Ban Quản lý khu di tích tâm linh thôn Trương Xá. Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, ban quản lý đã phân công người trực tại các di tích, hướng dẫn người dân thực hiện nếp sống văn hóa trong sinh hoạt tín ngưỡng. Với ông Đồng Sỹ Bao, vừa là đảng viên vừa là người gắn bó lâu năm với địa phương, cách làm này không chỉ giúp việc quản lý các di tích nền nếp, mà quan trọng hơn là tạo thêm sự gắn kết giữa người dân các khu vực sau sáp nhập, cùng hướng tới những công việc chung của thôn.

Từ tuyến kênh mương, khu di tích đến những vấn đề phát sinh sau sáp nhập, mỗi câu chuyện một khác. Nhưng điểm chung là mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ đang trở về gần hơn với đời sống, để những điều người dân quan tâm có nơi được nói, được bàn và có người chịu trách nhiệm giải quyết.

Đắp xây niềm tin từ cơ sở

Thực hiện quy định về cấp ủy viên cấp trên dự sinh hoạt với chi bộ, Thanh Hóa duy trì việc cán bộ được phân công trực tiếp về dự sinh hoạt tại thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. Qua đó, những khó khăn từ cơ sở có thêm một kênh để phản ánh, trao đổi; những vấn đề thuộc thẩm quyền được hướng dẫn tháo gỡ, nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp có trách nhiệm xem xét.

Ông Lê Văn Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyệt Viên cho rằng, cán bộ được phân công dự sinh hoạt không chỉ đến để nghe báo cáo, mà quan trọng là cùng chi bộ nắm bắt vấn đề, hướng dẫn xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền; những việc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp đầy đủ để báo cáo ban thường vụ đảng ủy và cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Sự trao đổi hai chiều ấy giúp cấp trên hiểu cơ sở hơn, đồng thời giúp chi bộ kịp thời tháo gỡ những vấn đề vượt quá khả năng giải quyết tại khu dân cư. Mối quan hệ giữa các cấp ủy vì thế được gắn kết bằng chính những công việc cụ thể từ thực tiễn.

Điểm đáng chú ý là nhiều chi bộ hiện đã chủ động đổi mới phương thức sinh hoạt. Việc ứng dụng sổ tay Đảng viên điện tử, kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, rút ngắn báo cáo để tăng thời gian thảo luận đã tạo ra chuyển biến rõ nét. Nội dung sinh hoạt không còn dàn trải mà tập trung vào những vấn đề cụ thể, gắn với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Từ đó, các nghị quyết được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp sát thực, có phân công rõ ràng, tạo cơ sở để kiểm tra, giám sát.

Có thể thấy, khi những tâm tư, kiến nghị và vấn đề phát sinh trong đời sống Nhân dân được đưa vào sinh hoạt để cùng bàn bạc, tìm cách tháo gỡ; khi mỗi đảng viên thực sự gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với việc dân, sinh hoạt chi bộ sẽ không còn dừng ở những nội dung mang tính định kỳ, mà trở thành một kênh quan trọng để Đảng lắng nghe cuộc sống từ cơ sở. “Bàn đúng việc, giải quyết trúng vấn đề” cũng chính là cách để từng chi bộ củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng sức mạnh đoàn kết, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Tuyết Hạnh