Siết chặt quy định bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông

Sáng một ngày đầu tuần, khi lưu thông trên đường đưa con tới trường ở Khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa), tôi cảm thấy lo ngại khi chứng kiến một người phụ nữ chạy xe máy cùng chiều, phía trước chở 1 cháu học sinh chừng 6 - 7 tuổi đang đứng nhấp nhổm, phía sau là 2 cháu học sinh khác với những chiếc balo to đeo sau lưng. Vì trời mưa lăn phăn và nồm ẩm, đoạn đường này thường xảy ra ùn tắc cục bộ, chiếc xe máy với 4 người trên xe vẫn len lỏi phóng nhanh qua những khoảng trống của những chiếc ô tô đang di chuyển cùng chiều, Nghĩ dại, đường trơn trượt, chẳng may bất cẩn hoặc gặp tình huống bất ngờ xảy đến, lúc đó không biết hậu quả sẽ khôn lường thế nào!

Nhiều phụ huynh chưa đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông. (ảnh minh họa)

Quan sát tại cổng một số trường tiểu học trên địa bàn TP Thanh Hóa, không khó để bắt gặp những hình ảnh phụ huynh đưa đón con đi học hằng ngày vẫn “vô tư” như thế, thậm chí nhiều học sinh ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm...

Những hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định hay chở trẻ em từ 6 tuổi trở lên ngồi phía trước xe máy... là các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông. Những hành vi này có thể bị phạt nặng theo quy định mới của Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe vừa có hiệu lực thi hành.

Theo đó, tại điểm h khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với hành vi: “Ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước”. Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, kèm theo việc trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung liên quan đến việc chở người trên xe mô tô, xe gắn máy. Cụ thể, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 33 của Luật này, người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở 1 người (trừ trường hợp: Chở người bệnh đi cấp cứu; áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; trẻ em dưới 12 tuổi; người già yếu hoặc người khuyết tật thì được chở tối đa 2 người). Luật cũng quy định, người lái xe, người được chở trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

Đối với xe ô tô, khi chở trẻ em trên xe cũng có nhiều điểm mới mà người điều khiển xe cần chú ý. Khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm này sẽ từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Luật sư Trịnh Thị Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Sao Việt, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh, chia sẻ: Theo số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trung bình mỗi năm có hơn 1.900 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, chiếm khoảng 25% tổng số trẻ em tử vong do các tai nạn thương tích. Vì vậy, để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em, cần phải thực hiện nghiêm túc những quy định bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông. Đặc biệt, những quy định mới về việc chở trẻ em tham gia giao thông trên xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô... trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 là một bước tiến quan trọng để tăng cường hơn nữa vấn đề này. Quá trình thực hiện sẽ còn gặp phải nhiều thách thức, song với việc siết chặt quy định và tăng mức xử phạt, các quy định này sẽ sớm đi vào thực tiễn, tác động tích cực vào ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người dân, xây dựng ý thức trách nhiệm chung, để trẻ em được bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Bài và ảnh: Việt Hương