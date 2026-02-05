Sắp có áp thấp đầu tiên trong năm 2026 trên biển Đông, Việt Nam có ảnh hưởng?

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - ông Hoàng Đức Cường, cho biết hiện nay, ngoài khơi Philippines đang có một cơn bão (có tên quốc tế là Basyang) hoạt động với cường độ khoảng cấp 8. Đây là cơn bão thứ hai trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Dự báo khoảng ngày 7/2, bão đi vào Biển Đông với cường độ khoảng cấp áp thấp nhiệt đới (cấp 6, 7). Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới sau đó gặp phải không khí lạnh mạnh trên Biển Đông nên bão Basyang sẽ nhanh chóng suy yếu thành một vùng áp thấp, không có khả năng tác động đến đất liền Việt Nam.

Dù vậy, ông Cường cũng lưu ý bão Basyang có thể gây sóng lớn trên biển.

Thông tin thêm tại Họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 5/2, ông Cường cho biết năm 2026, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đón bão sớm. Vào chiều 15/1, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đón cơn bão đầu tiên năm nay, có tên quốc tế Nokaen.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, so với trung bình nhiều năm, việc bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng Một là sớm, nhưng không phải là hiếm. Thống kê cho thấy trong giai đoạn từ năm 1950 tới nay, đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng Một.

Nhận định trong thời gian tới, đại diện Cục Khí tượng thuỷ văn cho hay khoảng tháng 5-7/2026 Enso (hiện tượng nóng lên không bình thường - El Nino và lạnh đi không bình thường - của lớp nước mặt thuộc vùng biển phía Đông xích đạo Thái Bình Dương) có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất trong khoảng 55-65%. Xác suất chuyển sang trạng thái El Nino có xu hướng tăng dần, xác suất quay về trạng thái La Nina ở mức không đáng kể.

Từ cuối mùa Hè và đầu mùa Thu năm nay, hiện tượng Enso có khả năng duy trì trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng, có khả năng chuyển sang trạng thái El Nino trong các tháng cuối năm, đầu năm 2027.

Trong điều kiện như vậy, theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia khu vực Đông Nam Á, gồm cả khu vực phía nam của Việt Nam, mưa sẽ có xu hướng thấp hơn trung bình trong những tháng cuối năm. Theo đó, tháng 2-7, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 3,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,2 cơn).

Từ tháng 8-12/2026, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 9,6 cơn và đổ bộ vào đất liền 3,8 cơn). Tuy nhiên cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh.

Trong đó, từ tháng 8-9/2026, bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Bắc và từ tháng 9-12/2026 bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh miền Trung và khu vực phía Nam./.

