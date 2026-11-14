Sao Mai 2026: Theo chân thí sinh Sao Mai 2026 khám phá xứ Thanh trước đêm Gala

Hành trình khám phá xứ Thanh là chặng chuẩn bị đặc biệt của thí sinh Sao Mai 2026 trước đêm Gala, truyền hình trực tiếp lúc 21h ngày 15/11 trên VTV3, VTVgo.

Không trường quay, không bảng điểm, không Ban Giám khảo. Chặng chuẩn bị cuối cùng trước Gala Sao Mai 2026 của các thí sinh Vòng Chung kết diễn ra trên những cung đường xứ Thanh, từ cổng thành đá nhà Hồ, rừng lim Lam Kinh, ruộng bậc thang Pù Luông đến bờ biển Sầm Sơn.

Đây là lần đầu tiên Gala Sao Mai được tổ chức tại Thanh Hóa. Chương trình diễn ra lúc 21h00 Chủ nhật, ngày 15/11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, do Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên VTV3, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Với các giọng hát Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ của mùa giải năm nay, chuyến đi là dịp hiếm hoi để rời phòng tập, nghe một vùng đất kể chuyện trước khi tự mình kể lại bằng giọng hát. Những thước phim ghi lại hành trình sẽ được giới thiệu tới khán giả truyền hình ngay trong đêm Gala.

Thành nhà Hồ, bài học về nền móng từ những khối đá hơn sáu thế kỷ

Dừng chân dưới những cổng vòm đá của Thành nhà Hồ, các thí sinh Sao Mai 2026 đứng trước một trong những công trình kiến trúc đá độc đáo của khu vực Đông Nam Á. Tòa thành được xây dựng năm 1397 và được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới năm 2011. Những khối đá xanh lớn được đẽo gọt, xếp khít vào nhau, đến nay vẫn đứng vững.

Với người hát, hình ảnh ấy gợi một liên tưởng rất gần. Kỹ thuật thanh nhạc giống những khối đá nền: khán giả ít khi nhìn thấy, nhưng chính nó quyết định một giọng hát đứng vững được bao lâu trên sân khấu.

Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Di tích quốc gia đặc biệt, gắn với quê hương Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở thế kỷ XV. Giữa rừng lim cổ thụ, chính điện được phục dựng và khu lăng mộ các vua, hoàng hậu thời Lê sơ, các thí sinh được nghe kể về vùng đất khởi phát của một triều đại kéo dài hàng trăm năm.

Các thí sinh về Lam Kinh, hiểu lịch sử để hát những ca khúc về quê hương

Nhiều ca khúc về quê hương, đất nước mà các thí sinh Sao Mai 2026 lựa chọn qua các đêm thi đều mang trong mình những lớp lịch sử như vậy. Hiểu điều nằm phía sau ca từ giúp người hát tìm đúng sắc thái: trang trọng mà không gồng, tự hào mà không phô trương.

Lên Pù Luông, nơi dân ca chưa bao giờ rời khỏi đời sống

Ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, ruộng bậc thang, nhà sàn và guồng nước tre gắn liền với đời sống của đồng bào Thái, Mường. Âm nhạc ở đây không nằm trên bản nhạc mà hiện diện trong lời ru, câu hát giao duyên và tiếng nhạc cụ ngày hội bản. Xa hơn về miền xuôi, Thanh Hóa còn là quê hương của Hò sông Mã, những câu hò gắn với nghề đò dọc trên dòng sông lớn nhất tỉnh.

Đây là chất liệu trực tiếp cho nhóm thí sinh dòng nhạc Dân gian, những người sẽ đảm nhận phần “Giao thoa” của đêm Gala, khi dân ca được đặt vào màu sắc âm nhạc điện tử. Một thử nghiệm như vậy chỉ thuyết phục khi làn điệu vẫn giữ được cái gốc. Trong đào tạo thanh nhạc, đi thực tế và điền dã từ lâu là một phần của việc học nghề với dòng nhạc dân gian. Muốn cách tân, trước hết phải hiểu.

Mười ngày dựng sân khấu truyền hình trực tiếp bên bờ biển

Mặt bằng Quảng trường biển Sầm Sơn trên đường Hồ Xuân Hương được bàn giao từ ngày 5.11 để thi công. Từ ngày 10 đến 14.11, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và hệ thống kỹ thuật truyền hình trực tiếp được lắp đặt, chạy thử và tổng duyệt. Ngày 13.11, toàn bộ khâu chuẩn bị được rà soát lần cuối.

Tỉnh Thanh Hóa đồng thời triển khai phương án an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và vệ sinh môi trường. Đêm Gala dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, nghệ sĩ và khách mời. Từ ngày 13 đến 15.11, quảng trường còn có 60 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực và đặc sản xứ Thanh.

Các thí sinh Sao Mai 2026 đã có khoảng thời gian khám phá xứ Thanh trước khi bước vào buổi Gala diễn ra tại Quảng trường bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Với các thí sinh, sân khấu ngoài trời là một phép thử khác hẳn trường quay. Gió biển, khoảng không rộng và khán giả ở ngay trước mặt đòi hỏi người hát làm chủ hơi thở, giữ giọng ổn định và kết nối được với đám đông. Đưa một chương trình nghệ thuật truyền hình về với điểm đến du lịch cũng là hướng đi được nhiều địa phương lựa chọn trong những năm gần đây, khi âm nhạc trở thành cầu nối để công chúng biết đến một vùng đất.

Gala Sao Mai 2026 được chia thành ba phần, lấy cảm hứng từ chủ đề các đêm thi Vòng Chung kết: “Năng lượng mới”, “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”. Bên cạnh các thí sinh mùa giải năm nay, chương trình có sự góp mặt của 11 ca sĩ khách mời thuộc các thế hệ Sao Mai. Một số thí sinh sẽ song ca, hòa giọng cùng các nghệ sĩ đi trước có chung dòng nhạc. Đáng chú ý, các thí sinh đã dừng bước ở những liveshow trước cũng trở lại sân khấu. Đêm Gala vì thế là dịp để mỗi giọng hát nhìn lại hành trình của mình tại Sao Mai, bất kể kết quả cuối cùng.

11 giọng hát các thế hệ Sao Mai trở lại, thí sinh dừng bước cũng góp mặt

Một tuần sau, Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 diễn ra lúc 21h00 ngày 22/11, truyền hình trực tiếp trên VTV3, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/sao-mai-2026-theo-chan-thi-sinh-sao-mai-2026-kham-pha-xu-thanh-truoc-dem-gala-100261113104729786.htm