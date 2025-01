Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ngoạn mục, mức cao nhất trong 4 năm

Năm 2024, ngành công nghiệp Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với mức tăng trưởng ấn tượng, khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,4% so với năm trước, mức tăng cao nhất kể từ năm 2020. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của ngành trong sự tăng trưởng kinh tế.

Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất trong quý 4 để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm. (Ảnh: Vietnam+)

Thông tin trên được công bố tại Họp báo công bố số liệu Thống kê kinh tế-xã hội quý 4 và năm 2024, do Tổng cục thống kê tổ chức ngày 6/1.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất trong quý 4 để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm. Điều này đã giúp sản xuất công nghiệp của quý tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực với chỉ số sản xuất ước tính tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,4% so với năm 2023. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau những khó khăn của các năm trước. Cụ thể, chỉ số IIP các năm 2020-2024 lần lượt tăng 3,3%; 4,7%; 7,4%; 1,3% và 8,4%.

Đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành, các ngành chế biến, chế tạo tăng 9,6%, đóng góp 8,4 điểm phần trăm. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,5%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,7%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm. Ngược lại, ngành khai khoáng giảm 6,5%, làm giảm 1,0 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Đáng chú ý, nhiều ngành công nghiệp cấp II có chỉ số IIP tăng cao trong năm 2024, như sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (tăng 24,9%, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (tăng 23,8%, sản xuất xe có động cơ (tăng 21,1%)...

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2024 ghi nhận sự khác biệt giữa các địa phương, cụ thể 60 địa phương tăng và 3 địa phương giảm so với năm trước. Trong đó, một số địa phương có chỉ số IIP tăng khá cao nhờ vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (như Phú Thọ tăng 44,7%, Lai Châu tăng 35,8%, Bắc Giang tăng 28,2%, Thanh Hóa tăng 19,6%) và ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao (như Khánh Hòa tăng 135,7%, Trà Vinh tăng 50,2%, Điện Biên tăng 49,5%).

Trong năm 2024, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,3% so với năm 2023. Đáng chú ý, chỉ số tiêu thụ tháng 12 lại giảm 5,1% so với tháng trước và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/12/2024 tăng 10,6% so với cùng thời điểm năm trước, và tỷ lệ tồn kho bình quân năm 2024 là 77,1%.

Theo báo cáo, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/12 đã tăng 3,2% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng cao nhất là 3,7%./.

Theo TTXVN