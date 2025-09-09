Sắc màu văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại lễ hội Đông Nam Á lớn nhất ở Anh

Trong ba ngày từ 5-7/9, hơn 150.000 khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về khu vực Battersea Power Station, một khu phức hợp đa chức năng hiện đại ở London để tham dự lễ hội CelebrASIA Festival - ngày hội văn hóa Đông Nam Á lớn nhất tại Anh.

Đoàn Việt Nam tham gia biểu diễn và diễu hành tại lễ hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Lễ hội, do Quỹ Phúc lợi cộng đồng-Trung tâm thương mại Battersea Power Station phối hợp với Đại sứ quán 10 nước Đông Nam Á tổ chức năm thứ hai liên tiếp, đã trở thành đại tiệc văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật rực rỡ giữa lòng London nhằm tôn vinh bản sắc, sự đa dạng và sức mạnh kết nối của khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, giữa không gian tràn ngập màu sắc, hương vị và âm nhạc của Đông Nam Á, đoàn Việt Nam đã tỏa sáng, mang đến những màn trình diễn ấn tượng, để lại dấu ấn đậm nét, thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế.

Khán giả thích thú tạo dáng với sản phẩm thủ công là chiếc quạt mang lá cờ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Được tổ chức và dàn dựng bởi Hiệp hội phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Anh, các tiết mục diễu hành và biểu diễn nghệ thuật của đoàn Việt Nam không chỉ tôn vinh văn hóa truyền thống mà còn thể hiện tinh thần trẻ trung, hiện đại và hội nhập của văn hóa Việt Nam với thế giới.

Điểm nhấn gây ấn tượng nhất của lễ hội phải kể đến màn diễu hành áo dài. Tà áo dài truyền thống Việt Nam đã tung bay rực rỡ qua những tuyến đường chính xung quanh Battersea Power Station, trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của tà áo dài đã khẳng định giá trị văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với đông đảo khán giả Anh và quốc tế.

Đoàn Việt Nam diễu hành với áo dài, nón lá trên đường phố London. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, buổi trình diễn thời trang “Love Collection” trên chất liệu lụa tơ tằm Salakhe đã đưa khán giả vào một hành trình đầy nghệ thuật. Đặc biệt, hình ảnh các người mẫu đội nón lá vẽ tay với biểu tượng 10 quốc gia Đông Nam Á đã gửi gắm thông điệp sâu sắc về tinh thần đoàn kết, hội nhập và sức sống mạnh mẽ của nền văn hóa khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.

Những tràng pháo tay không ngớt, những ánh mắt ngưỡng mộ và hàng loạt hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông, mạng xã hội là minh chứng rõ nét cho thành công của đoàn Việt Nam trong việc quảng bá văn hóa, biến “thương hiệu Việt Nam” trở thành một phần đáng nhớ của lễ hội.

Bà Hà Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Anh, bày tỏ sự xúc động và niềm vui về màn trình diễn thành công ngoài mong đợi của đoàn Việt Nam tại lễ hội năm nay.

Bà cho biết rất bất ngờ về sự hưởng ứng và cổ vũ cuồng nhiệt của bạn bè quốc tế, ban tổ chức và kiều bào với các tiết mục trình diễn của đoàn Việt Nam, thể hiện tình yêu với văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, một nét chấm phá ấn tượng giữa sự đa dạng văn hóa đặc trưng của thủ đô London./.

Theo TTXVN