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Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật

Tăng Thúy
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/11, tại Trường Đại học Hồng Đức, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2026, thu hút 100 học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh tham gia.

Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật

Sáng 15/11, tại Trường Đại học Hồng Đức, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2026, thu hút 100 học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh tham gia.

Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật

Các thí sinh trả lời câu hỏi tại Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2026.

Hội thi là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, nhất là trong tham gia môi trường mạng.

Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật

Các thí sinh tranh tài tại hội thi với nội dung về an ninh mạng, phòng, chống ma túy và an toàn giao thông.

Các thí sinh tranh tài qua 30 câu hỏi về an ninh mạng, phòng, chống ma túy và an toàn giao thông. Mỗi câu hỏi có 15 giây suy nghĩ, thí sinh ghi đáp án trên bảng cá nhân; người trả lời sai phải rời sàn thi đấu. Trường hợp còn nhiều thí sinh sau câu hỏi cuối cùng, Ban Tổ chức sẽ sử dụng câu hỏi phụ để lựa chọn người xuất sắc nhất.

Bên cạnh phần thi chính, chương trình còn có hoạt động cứu trợ của các thầy, cô giáo và phần giao lưu trả lời câu hỏi dành cho khán giả, góp phần tạo không khí sôi nổi, mở rộng kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.

Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Phạm Thế Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Kết thúc hội thi, thí sinh Phạm Thế Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, giành giải Nhất. Ban Tổ chức cũng trao các giải Nhì, Ba và Khuyến khích cho những thí sinh đạt thành tích tốt.

Tăng Thúy

Từ khóa:

#Trường Đại học Hồng Đức #THPT #Sinh viên #Học sinh #công an tỉnh Thanh Hóa #An ninh mạng #Hội thi #Thí sinh #Đoàn viên thanh niên #Rung chuông vàng

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