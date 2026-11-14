Rộng đường - rộng mở tương lai

Với tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cuộc vận động Nhân dân hiến đất mở đường theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều tuyến đường mới được mở rộng khang trang, sạch đẹp không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà làm thay đổi diện mạo quê hương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Người dân phường Nguyệt Viên xây dựng lại tường rào sau khi hiến đất làm đường.

Những con đường của lòng dân

Những ngày đầu tháng 11/2026, không khí hiến đất mở đường ở phường Đông Sơn diễn ra khẩn trương, sôi động. Máy móc, nhân lực và hàng trăm hộ dân chung tay tháo dỡ cổng, tường rào, thậm chí cả một phần mái nhà để hiến đất mở đường. Tại phố Vạn Xuân, hơn 40 hộ dân đã tự nguyện hiến khoảng 1.500m2 đất ở, trong đó có gia đình hiến gần 100m2, có gia đình sẵn sàng tháo dỡ 1/3 ngôi nhà đang sinh sống. Từng lớp đất được san gạt, từng công trình được tháo dỡ, mỗi người một việc, tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung: Sớm có những tuyến đường rộng rãi, khang trang hơn.

Dù tuổi đã cao nhưng vợ chồng ông Ngô Trọng Bình, phố Vạn Xuân vẫn sẵn lòng tháo dỡ 1/3 ngôi nhà để hiến đất mở lối đi chung. Ông Bình chia sẻ: “Tuổi cao nên việc tháo dỡ nhà cửa đối với vợ chồng tôi không dễ dàng. Nhưng nghĩ đến con đường sạch đẹp, nghĩ đến tương lai sau này của con cháu mình và Nhân dân trong phố thì hiến đất là việc nên làm”.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động Nhân dân hiến đất, đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông nông thôn, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Sơn đã ban hành nghị quyết chuyên đề, đồng thời huy động các nguồn lực cải tạo, nâng cấp hơn 40km đường giao thông. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, phường xác định sự đồng thuận của Nhân dân là yếu tố quyết định. Tại từng khu phố, chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Nhờ đó, đã có 7 tổ dân phố triển khai với hơn 750 hộ cam kết hiến đất và công trình trên đất, tổng chiều dài các tuyến đường gần 8km, diện tích dự kiến gần 18.000m2. Đến nay, gần 300 hộ đã tự nguyện hiến hơn 7.500m2 đất và công trình trên đất.

Đường sá khang trang chính là “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống, mức độ thụ hưởng của người dân. Bởi thế, tháng 5/2026, 170 hộ dân phố Thiệu Dương 4, phường Hàm Rồng đã tự nguyện hiến 3.000m2 đất, trị giá hơn 30 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường dài 800m2. Đáng quý hơn, sau khi hiến đất, các gia đình đều bỏ kinh phí chỉnh trang nhà cửa, tường rào, tạo nên diện mạo khang trang cho cả tuyến đường.

Nằm trên 2 tuyến đường được mở rộng, gia đình ông Dương Khắc Hảo, phố Thiệu Dương 4 sẽ phải hiến rất nhiều đất nhưng ông không chút do dự. Ông Hảo chia sẻ: “Nếu gia đình tôi không hy sinh một phần lợi ích của mình thì tuyến đường sẽ mãi chật hẹp. Ở đâu có đường, ở đó sẽ phát triển, vì thế tôi đã đi đầu trong thực hiện. Với 2 mặt tiền bị ảnh hưởng, gia đình tôi đã hiến hơn 80m2 đất, trị giá hơn 800 triệu đồng”. Với 454 hộ tự nguyện hiến hơn 9.000m2, hạ tầng giao thông trên địa bàn phường Hàm Rồng ngày càng khang trang, đồng bộ. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hàm Rồng vẫn gọi đó là những “con đường của ý Đảng, lòng dân”.

Ở phường Nguyệt Viên, từ những mái hiên, cổng ngõ hay bờ tường được người dân sẵn sàng tháo dỡ để hiến đất, nhiều tuyến đường đang dần được mở rộng. Ví như tại phố Hoằng Quang, 85 hộ dân đã phá dỡ công trình để hiến gần 800m2 đất nâng cấp 4 tuyến đường. Hay tại phố Hoằng Long, từ đầu năm đến nay, Nhân dân cũng đã hiến đất mở rộng được 3 tuyến đường. Theo Bí thư Chi bộ phố Hoằng Long Lê Khắc Viễn, điều đáng quý không chỉ nằm ở những mét đường được mở rộng, mà còn ở tấm lòng của người dân khi sẵn sàng gác lại lợi ích riêng, chung tay vì cộng đồng.

Sức lan tỏa từ Chỉ thị 24

Năm 2026 là năm đầu thực hiện mục tiêu giai đoạn 2026-2030 theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Toàn tỉnh phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất để nâng cấp, chỉnh trang ít nhất 3.600km đường giao thông và 400 công trình hạ tầng công cộng khác. Để hoàn thành mục tiêu này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các phường, xã triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”.

Lấy công tác tuyên truyền làm nòng cốt, các xã, phường đã triển khai linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn và từng đối tượng. Bên cạnh tuyên truyền qua hội nghị, họp khu dân cư, hệ thống loa truyền thanh, các địa phương còn chú trọng gặp gỡ, vận động trực tiếp từng hộ dân. Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể gương mẫu hiến đất, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Cùng với đó, mặt trận các cấp còn vận động những hộ dân không trực tiếp hiến đất nhưng được hưởng lợi từ tuyến đường đóng góp ngày công, kinh phí, hỗ trợ xây dựng, hoàn trả các công trình bị tháo dỡ, qua đó tăng thêm sự đồng thuận và chia sẻ trong Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thúy Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nguyệt Viên, cho biết: “Với 332 hộ tự nguyện hiến 4.281m2 đất, kinh nghiệm của phường là phải thực hiện tốt dân chủ, từ công khai chủ trương, mục tiêu, quy mô, phạm vi, tổng mức đầu tư và những tác động đến đất đai, tài sản của người dân. Đồng thời, tổ chức hội nghị để Nhân dân được biết, được bàn và tham gia ý kiến. MTTQ phải sâu sát cơ sở, lắng nghe, nắm bắt những vấn đề người dân còn băn khoăn và giải thích kịp thời để người dân đồng thuận, chung sức thực hiện”.

Tính đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh đã có 59 xã, phường vận động được 4.673 hộ dân tự nguyện hiến hơn 608.195m2 đất, trong đó diện tích đất hiến để mở rộng đường giao thông là 540.650m2, chiếm 88,89%. Một số địa phương có diện tích đất hiến lớn như xã Thượng Ninh 183.000m2, Như Xuân 130.000m2, Cẩm Thủy 30.000m2, Lương Sơn 28.551m2... Nhiều địa phương cũng ghi nhận số hộ tham gia đông đảo như phường Hàm Rồng và xã Trường Lâm, mỗi đơn vị 450 hộ, Nguyệt Ấn 341 hộ, Thắng Lợi 286 hộ, Thạch Lập 203 hộ... Những con số này cho thấy sức lan tỏa của phong trào không chỉ ở khu vực nông thôn mà diễn ra cả những địa bàn đô thị, nơi đất đai có giá trị kinh tế cao.

Chỉ thị 24-CT/TU không chỉ mở rộng những tuyến đường mà còn thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân. Mỗi con đường được mở rộng không chỉ làm thay đổi diện mạo quê hương mà còn tạo thêm dư địa, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho mỗi địa phương.

Bài và ảnh: Tố Phương