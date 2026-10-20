Ronaldo bị treo giò 30 ngày, phạt 255 euro; Olaha Mạnh Đức ghi bàn quyết định cho CA TP.HCM

U17 Việt Nam sang Hàn Quốc: 10 ngày “chạy đà” cho World Cup; Olaha Mạnh Đức ghi bàn quyết định, mở thêm một phương án cho hàng công tuyển Việt Nam; TP.HCM I lần thứ 15 vô địch quốc gia: 8 năm liên tiếp thống trị bóng đá nữ Việt Nam ... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (20/10).

U17 Việt Nam sang Hàn Quốc: 10 ngày “chạy đà” cho World Cup

Đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc và bước vào buổi tập đầu tiên tại Cheonan chiều 19/10, khởi đầu đợt tập huấn kéo dài 10 ngày trước FIFA U17 World Cup 2026. Thời tiết tại Cheonan khoảng 15 độ C, thuận lợi để thầy trò HLV Cristiano Roland duy trì cường độ vận động.

Trong chuyến tập huấn này, U17 Việt Nam dự kiến đá ba trận giao hữu: gặp một CLB U18 Hàn Quốc ngày 22/10, U16 Hàn Quốc ngày 26/10 và U17 Hàn Quốc ngày 28/10. Đây là những bài kiểm tra quan trọng trước khi đội tiếp tục tập huấn tại UAE từ ngày 6/11 rồi sang Qatar dự World Cup.

Tại World Cup, Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali; trận ra quân diễn ra ngày 20/11 gặp Bỉ. Khoảng thời gian một tháng tới vì vậy sẽ quyết định rất nhiều về việc đội hình nào được lựa chọn, khả năng vận hành chiến thuật và mức độ thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn quyết định, mở thêm một phương án cho hàng công tuyển Việt Nam

Olaha Mạnh Đức ghi bàn duy nhất giúp Công an TP.HCM đánh bại Thể Công Viettel 1-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 4 V.League 2026/2027 tối 19/10.

Bàn thắng đến ở phút 68 sau khi Williams Minh Hoàng thoát xuống và căng ngang; hàng thủ Viettel phá bóng đúng vị trí để Olaha tung cú dứt điểm liên tiếp.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp CLB Công an TP.HCM thắng kịch tính. Ảnh: Khả Hoà

Đây là bàn thắng đầu tiên của Olaha tại V.League mùa này, bên cạnh một pha kiến tạo. Cầu thủ nhập tịch có tên cũ Michael Olaha, sinh năm 1996 tại Nigeria, đã thi đấu ở Việt Nam từ năm 2017 và được nhập quốc tịch Việt Nam ngày 25/8/2026.

Chiến thắng giúp Công an TP.HCM có 7 điểm, đứng thứ năm. Với Olaha, màn trình diễn mới nhất càng làm tăng sự quan tâm về khả năng anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, nhất là khi hàng công đang thiếu một số lựa chọn vì chấn thương.

TP.HCM I lần thứ 15 vô địch quốc gia: 8 năm liên tiếp thống trị bóng đá nữ Việt Nam

CLB TP.HCM I vừa hoàn tất chức vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, qua đó lần thứ tám liên tiếp bước lên ngôi và nâng tổng số chức vô địch quốc gia trong lịch sử lên 15. Đội đã đăng quang sớm trước hai vòng đấu.

Ông Trần Anh Tú (trái) và Trần Anh Minh (phải) trao cúp cho đội nữ TPHCM I. Ảnh: VFF

Ngày nhận cúp 18/10 không hoàn toàn trọn vẹn khi TP.HCM I thua Thái Nguyên T&T 1-2 trên sân Ngãi Giao. Bích Thùy mở tỷ số cho Thái Nguyên T&T, Phan Thị Trang gỡ hòa cho TP.HCM I trước khi Thu Thìn ghi bàn quyết định ở phút 79.

Nhưng thất bại ấy không làm lu mờ một thành tích có tính lịch sử. TP.HCM I không chỉ sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm mà còn duy trì được sự ổn định qua nhiều thế hệ cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Đoàn Thị Kim Chi. Đội cũng sẽ đại diện bóng đá nữ Việt Nam dự AFC Women’s Champions League mùa 2027-2028.

Ronaldo bị treo giò 30 ngày, phạt 255 euro sau vụ rời tuyển Bồ Đào Nha

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã chính thức treo giò Cristiano Ronaldo 30 ngày và phạt 255 euro sau khi tiền đạo 41 tuổi tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển trong đợt FIFA Days vừa qua. Quyết định được Hội đồng Kỷ luật FPF công bố ngày 19/10.

Ronaldo bị treo giò 30 ngày và phạt 255 euro vì tự ý rời tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo rời đại bản doanh của Bồ Đào Nha tại Copenhagen trước trận Nations League gặp Đan Mạch, sau khi bất đồng với HLV Jorge Jesus về vai trò của mình. Ronaldo cho rằng HLV đã hai lần thất hứa về việc sử dụng anh, trong khi Jesus phủ nhận có thỏa thuận như vậy.

Đáng chú ý, quyết định kỷ luật chưa xác định cụ thể 30 ngày treo giò sẽ áp dụng cho những trận đấu nào, cũng chưa nói rõ thời gian Ronaldo đã chịu án đình chỉ tạm thời có được tính vào án phạt hay không.

HS