Rau an toàn Pù Luông - sinh kế nhỏ giữa vùng du lịch sinh thái

Sự phát triển nhanh của du lịch sinh thái tại Pù Luông đặt ra yêu cầu mới về nguồn thực phẩm sạch, an toàn. Từ nhu cầu thực tế đó, mô hình hợp tác xã rau an toàn ra đời, từng bước tạo sinh kế ổn định cho người dân vùng núi.

Pù Luông nằm ở khu vực miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Cùng với sự phát triển của du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nhu cầu về nguồn thực phẩm sạch, an toàn phục vụ các cơ sở lưu trú, nhà hàng tại chỗ ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu mới đối với sản xuất nông nghiệp địa phương.

Xuất phát từ thực tế đó, năm 2018, Hợp tác xã rau an toàn Thành Lâm được thành lập tại thôn Bầm, xã Thành Lâm (nay là xã Pù Luông) với sự tham gia của 10 hộ dân. Trên diện tích khoảng 5.000m2, các hộ liên kết sản xuất rau theo hướng an toàn, từng bước thay đổi tập quán canh tác truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào cây ngô, sắn.

Các loại rau được HTX lựa chọn chủ yếu là cải mèo, cải tím và một số giống rau bản địa - những cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu mát mẻ, đất đai vùng núi cao. Nhờ dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, các loại rau này cho năng suất tương đối ổn định và được các cơ sở kinh doanh du lịch tại Pù Luông ưu tiên sử dụng.

Theo thống kê của HTX, trung bình mỗi năm, đơn vị cung ứng ra thị trường hơn 7 tấn rau các loại, tổng doanh thu trên 100 triệu đồng. Mức thu nhập không lớn nếu so với nhiều mô hình sản xuất ở vùng đồng bằng, song lại có ý nghĩa thiết thực đối với các hộ dân miền núi, nơi cơ hội tạo sinh kế ổn định còn hạn chế.

Là một trong những thành viên tham gia từ những ngày đầu, gia đình bà Hà Thị Son (56 tuổi) hiện canh tác khoảng 1.000m2 rau an toàn. Mỗi năm, gia đình bà xuất bán gần 2 tấn rau, thu về khoảng 50 triệu đồng.

“Trồng rau cho thu nhập đều hơn, ít phụ thuộc thời tiết so với trồng ngô, sắn”, bà Son cho biết.

Tương tự, chị Ngân Thị Hương đã chuyển đổi 500m2 đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng rau sau khi tham gia HTX. Được hướng dẫn cải tạo đất, sử dụng phân hữu cơ và áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp, gia đình chị có thêm nguồn thu ổn định, giảm bớt rủi ro từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mô hình HTX rau an toàn Thành Lâm (xã Pù Luông) còn tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ trung niên. Việc trồng rau giúp tận dụng quỹ thời gian nông nhàn, góp phần cải thiện thu nhập và ổn định đời sống.

Theo ông Hà Văn Hưởng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Pù Luông, HTX rau an toàn Thành Lâm phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái của địa phương. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi dốc, quỹ đất sản xuất hạn chế, việc mở rộng diện tích canh tác hiện gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế này, địa phương xác định phát triển vùng rau theo hướng thâm canh, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu rau an toàn gắn với điểm đến du lịch Pù Luông. Đây được xem là giải pháp nhằm gia tăng giá trị nông sản, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.

Hoàng Đông