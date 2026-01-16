Ra quân lập lại trật tự công cộng trước cổng bệnh viện

Thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ phương tiện trái quy định tại khu vực trước cổng các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều hướng gia tăng, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Lực lượng Cảnh sát trật tự Công an tỉnh Thanh Hoá ra quân cao điểm lập lại trật tự công cộng trước cổng bệnh viện.

Sáng 15/1, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm lập lại trật tự công cộng, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trước cổng các bệnh viện trọng điểm trên địa bàn.

Tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông - nơi tập trung nhiều bệnh viện, lực lượng Cảnh sát trật tự phối hợp với Công an phường Đông Quang và phường Hạc Thành tăng cường lực lượng, tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như dừng, đỗ xe sai quy định, bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản xử phạt, buộc di dời theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiều trường hợp vi phạm bị xử phạt.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Mạnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Phòng PC06, Công an tỉnh Thanh Hóa, khu vực trước cổng bệnh viện được xác định là “điểm nóng” về trật tự công cộng. Việc lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ xe không đúng quy định không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đưa đón, cấp cứu bệnh nhân. Do đó, trong đợt ra quân này, lực lượng chức năng tập trung xử lý kiên quyết, không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc lập lại trật tự công cộng không thể thực hiện trong một sớm một chiều mà cần được duy trì thường xuyên, liên tục. Thực tế cho thấy, sau mỗi đợt cao điểm, nếu thiếu sự giám sát chặt chẽ và ý thức chấp hành của người dân, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ xe trái phép vẫn có nguy cơ quay trở lại.

Các biển báo, mái che lấn chiếm hành lang vỉa hè được yêu cầu tháo dỡ.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát trật tự sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp chặt chẽ giữa xử lý nghiêm vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm tạo chuyển biến bền vững trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại khu vực trước cổng các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Thuỳ Dung