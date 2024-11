(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/11, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo ra mắt Hợp tác xã (HTX) trồng rau sạch Nhuận Thạch do phụ nữ tham gia quản lý xã Đông Tiến (Đông Sơn). Đây là HTX thứ 5 được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ theo Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 - 2030” do UBND tỉnh phê duyệt. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, dự.

{title} Ra mắt và trao vật tư cho Hợp tác xã trồng rau sạch Nhuận Thạch Sáng 6/11, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo ra mắt Hợp tác xã (HTX) trồng rau sạch Nhuận Thạch do phụ nữ tham gia quản lý xã Đông Tiến (Đông Sơn). Đây là HTX thứ 5 được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ theo Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 - 2030” do UBND tỉnh phê duyệt. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, dự. HTX gồm có 30 thành viên đang sản xuất rau màu các loại với tổng diện tích hơn 4ha. Các hộ đều có kinh nghiệm nhiều năm trồng, chăm sóc các loại rau theo mùa vụ. Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và chính quyền địa phương trao hỗ trợ giống ớt, dưa, ngô và phân bón cho HTX Tại buổi ra mắt, Hội LHPN tỉnh đã trao hỗ trợ HTX 5,62 tấn phân vi sinh, phân NPK và Kali; 2 ha hạt giống dưa chuột; 2 ha hạt giống ớt và 2 ha hạt giống ngô với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên HTX góp vốn đối ứng để đảm bảo duy trì, phát triển quy mô hoạt động của HTX. Đây là nguồn lực, điều kiện quan trọng, khởi đầu các hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX. Đại diện Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Đông Sơn và chính quyền địa phương trao Quyết định thành lập HTX Dự kiến doanh thu/1 vụ đối với trồng dưa (35 ngày) đạt 300 triệu đồng/1ha; trồng ớt (90 ngày) dự kiến đạt 60 triệu đồng/ha; trồng ngô lai F1 dự kiến đạt 50 triệu đồng/ha. Tổng doanh thu dự kiến sản xuất trên tổng diện tích 4 ha của HTX trồng 3 loại cây trên đạt 1 tỷ 640 triệu đồng/năm, trừ chi phí còn hơn 1 tỷ đồng/năm. Lợi nhuận được HTX trích lại một phần (100 triệu đồng) để đầu tư vụ sau. Sau khi sản phẩm thu hoạch, chế biến, xuất bán, thành viên phải tái đầu tư quy mô tối thiểu đủ số kinh phí dùng mua hạt giống, các loại phân bón để đảm bảo duy trì nguồn vốn được giao từ Đề án. Các thành viên HTX dự Sau khi trao giống, vật tư, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn cho các thành viên HTX. Được biết, UBND xã Đông Tiến đã quan tâm quy hoạch vùng trồng rau tập trung, cải tạo hệ thống mương máng thuận lợi cho các thành viên HTX tưới tiêu, chăm sóc rau màu. Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thuý phát biểu chỉ đạo Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội đồng quản trị, giám đốc HTX, thành viên ban kiểm soát thực hiện đúng điều lệ, phương án sản xuất đã đề ra và bám sát các hoạt động theo phương án sản xuất, kinh doanh hàng năm để điều hành hoạt động của HTX tốt nhất; năng động tìm kiếm, kết nối thị trường; Hội LHPN xã quan tâm, hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ HTX hoạt động có hiệu quả. HTX hoạt động sẽ góp phần khắc phục phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tăng hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh cao, tạo việc làm, tăng thu nhập một cách bền vững cho hội viên phụ nữ. Đồng thời hướng đến xây dựng HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, quy trình khép kín và khẳng định thương hiệu “Vùng rau sạch Nhuận Thạch”. Lê Hà

