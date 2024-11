Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa với công tác an sinh xã hội

Thực hiện Kế hoạch an sinh xã hội năm 2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa đã góp phần giảm bớt khó khăn, thiếu thốn, động viên con em đồng bào vùng cao, đặc biệt là tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, để các cháu có môi trường vui chơi, học tập ấm áp và hạnh phúc; giúp cho trẻ có một tương lai tốt hơn và phát triển các kỹ năng cần thiết để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Vinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Được sự thống nhất của Đảng ủy, Giám đốc KBNN Thanh Hóa; Đảng ủy, UBND huyện Quan Hóa và cấp ủy, chính quyền xã Trung Sơn, vừa qua, KBNN Thanh Hóa đã tổ chức buổi lễ trao tặng quà cho Trường Mầm non Trung Sơn. Đến tham dự buổi lễ, về phía KBNN Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Tuấn Vinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo; các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên KBNN Thanh Hóa. Về phía đại diện chính quyền địa phương có đồng chí Phạm Anh Toàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, đại diện phòng Giáo dục, cấp ủy, UBND xã Trung Sơn; đại diện một số trường học lân cận; đại diện thôn bản và Hội cha mẹ học sinh, các cô cùng các cháu học sinh Trường Mầm non Trung Sơn.

Ban Chấp hành Công đoàn KBNN Thanh Hóa trao tặng món quà trị giá 80 triệu đồng cho Trường Mầm non Trung Sơn.

Sau một thời gian khảo sát thực tế tại các huyện miền núi khó khăn, Ban Chấp hành Công đoàn KBNN Thanh Hóa quyết định chọn Trường Mầm non Trung Sơn và điểm trường Bó là nơi tổ chức chương trình an sinh xã hội. Đây là ngôi trường thuộc xã Trung Sơn, là xã vùng cao và thuộc vùng khó khăn đặc biệt của huyện Quan Hóa, cách trung tâm huyện 58 km; là ngôi trường có truyền thống giảng dạy tốt, tuy nhiên cơ sở vật chất còn gặp nhiều thiếu thốn. Trường Mầm non Trung Sơn có 4 điểm trường, gồm: 1 điểm trường chính đóng trên địa bàn bản Ta Bán và 3 điểm trường lẻ (điểm trường Chiềng, điểm trường Bó, điểm trường Pượn). Năm học 2024 - 2025 trường có 10 nhóm lớp (4 nhóm trẻ, 6 lớp mẫu giáo), có 150 học sinh và tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 31 người.

Thay mặt Đảng ủy, tập thể lãnh đạo, Công đoàn KBNN Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Tuấn Vinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Thanh Hóa đã phát biểu với mong muốn lãnh đạo, chính quyền, nhà trường tiếp tục phấn đấu tạo môi trường học tập tốt cho các cháu; mong các cháu cố gắng vượt lên trong mọi hoàn cảnh, đạt được những thành tích trong học tập và tu dưỡng đạo đức để trở thành con ngoan, trò giỏi đáp ứng lòng mong đợi của thầy cô và cha mẹ.

Tại buổi lễ, Công đoàn KBNN Thanh Hóa đã trao tặng Trường Mầm non Trung Sơn hiện vật gồm 4 ti vi, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị học tập phục vụ công tác giảng dạy, học tập của nhà trường với tổng trị giá 80 triệu đồng từ tiền đóng góp của các đoàn viên công đoàn KBNN Thanh Hóa. Ngoài ra, Công đoàn KBNN Thanh Hóa cũng đã chuẩn bị các suất quà bằng tiền mặt, đồ chơi để trao tặng, động viên khích lệ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các bé chăm ngoan, học giỏi, bao gồm: Trao 25 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng dành cho 10 cháu tiêu biểu trong phong trào thi đua “Bé sạch - Bé ngoan, Bé chăm ngoan - Học giỏi”; trao quà cho 10 bé có hoàn cảnh nghèo vượt khó và 5 phần quà động viên cho các cháu năm 2023 tự nguyện ra lớp. Tiếp theo, đoàn công tác của Công đoàn KBNN Thanh Hóa đã di chuyển đi bộ lên điểm trường Bó để động viên và tặng 24 suất quà cho 24 cháu ở điểm trường Bó, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Với truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Công đoàn KBNN Thanh Hóa đã giúp cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được tốt hơn; không những giúp nhà trường giảm bớt nỗi lo về cơ sở vật chất mà còn là nguồn động viên giúp các cô phấn khởi, yên tâm giảng dạy, các cháu an tâm học tập trong điều kiện tốt hơn. Đồng thời khơi dậy cho các cháu lòng yêu thương con người, bạn bè và nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Mỗi hành động đẹp cho đi, luôn là sự trân trọng, biết ơn của người được nhận. Đó không chỉ đơn giản là những món quà về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với cô và trò Trường Mầm non Trung Sơn.

Sinh thời Bác Hồ kính yêu từng tâm niệm: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Thấm nhuần lời dạy của Bác cũng chính là tư tưởng bao trùm triết lý về an sinh xã hội của Người, công tác an sinh xã hội từ lâu đã là hoạt động thường niên của Công đoàn KBNN Thanh Hóa trong các năm qua, thể hiện trách nhiệm của mình đối với những người, những nơi còn khó khăn trong cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bùi Quang Vinh (Văn phòng KBNN Thanh Hóa)