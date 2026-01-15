Ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC, ứng dụng “Báo cháy 114”

Chiều 15/1, Bộ Công an tổ chức lễ ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy chữa cháy (PCCC), ứng dụng “Báo cháy 114” và triển khai kế hoạch quản lý, vận hành, cập nhật Cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC. (Ảnh: Bộ Công an)

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự buổi lễ ra mắt tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng Công an tỉnh.

Chức năng chính của hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC là tiếp nhận thông tin báo cháy từ thiết bị truyền tin tại cơ sở đến trung tâm chỉ huy PCCC và CNCH của Bộ Công an (C07) và công an địa phương. Hỗ trợ chỉ huy tác chiến trên bản đồ số với tính năng tìm đường ngắn nhất, hiển thị thông tin đơn vị PCCC và CNCH, nguồn nước gần nơi xảy ra sự cố, vị trí xe chữa cháy theo thời gian thực, gửi yêu cầu hỗ trợ, cập nhật kết quả xử lý.

Đồng thời, hệ thống theo dõi, kiểm tra công tác PCCC của cơ sở trên môi trường mạng, từ kiểm tra an toàn PCCC, tuyên truyền, huấn luyện, thẩm duyệt và kiểm định phương tiện PCCC, tình trạng hoạt động của hệ thống PCCC; số hóa, đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về PCCC và có khả năng tích hợp với cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi cần.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm cầu Thanh Hóa.

Việc tác quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và tiếp tục cập nhật, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH, truyền tin báo cháy và ứng dụng “Báo cháy 114” nhằm quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Luật PCCC và CNCH, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP về trách nhiệm, lộ trình trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy, cập nhật thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc ứng dụng công nghệ, trang bị, sử dụng thiết bị hiện đại để kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý cháy nổ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về hành động trong toàn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân để đến ngày 1/7/2027 hoàn thành hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH, truyền tin báo cháy và ứng dụng “Báo cháy 114".

Các tỉnh, thành phố hoàn thành trang bị và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy đối với nhà ở thuộc khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động PCCC quy định tại khoản 5 Điều 20 Luật PCCC và CNCH.

100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP hoàn thành trang bị và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy...

Quốc Hương