Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống: 8 nhiệm vụ cụ thể

Mai Huyền
(Baothanhhoa.vn) - Tổng Bí thư Tô lâm đã khẳng định tại buổi họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Tất cả các tổ chức Đảng và đảng viên cần tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, mang lại những kết quả thiết thực, giúp nhân dân sớm nhìn thấy, cảm nhận được và thụ hưởng thành quả, từ đó tiếp tục củng cố niềm tin vào Đảng.

Tổng Bí thư Tô lâm đã khẳng định tại buổi họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Tất cả các tổ chức Đảng và đảng viên cần tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, mang lại những kết quả thiết thực, giúp nhân dân sớm nhìn thấy, cảm nhận được và thụ hưởng thành quả, từ đó tiếp tục củng cố niềm tin vào Đảng.

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân...
[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần trước như: ấn định ngày bầu cử sớm (15/3/2026), rút ngắn quy trình bầu cử từ...
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí - xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
