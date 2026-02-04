Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống: 8 nhiệm vụ cụ thể

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 Thời sự 17:49 06/02/2026 (Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân...

Tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình Thời sự 16:13 06/02/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 6/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2 và công tác chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy...