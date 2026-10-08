Quyết liệt thực hiện cao điểm 90 ngày đêm phòng, chống ma túy

Đợt cao điểm 90 ngày đêm về “Tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý, đấu tranh, triệt xóa tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy” đang được công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt, tập trung nhận diện và xử lý những nguy cơ phát sinh ngay từ cơ sở. Với cách làm chủ động, sát địa bàn, lực lượng công an quyết tâm ngăn chặn ma túy xâm nhập cộng đồng, không để hình thành điểm phức tạp, góp phần giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Lực lượng công an tiến hành test nhanh đối với những trường hợp trong diện quản lý sau cai nghiện.

Rà lại địa bàn, nhận diện nguy cơ

Thực hiện đợt cao điểm, công an các xã, phường tập trung tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai; tiến hành test nhanh để xác định tình trạng, đồng thời chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Điểm đáng chú ý là công tác phòng, chống ma túy được đẩy mạnh ngay tại từng địa bàn dân cư. Lực lượng công an tăng cường nắm tình hình, cập nhật những trường hợp có nguy cơ, kiểm tra các biểu hiện nghi vấn và tiếp nhận thông tin từ khu dân cư. Cùng với đó là tổ chức tuần tra có trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra tại những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy như quán cà phê, karaoke, quán ăn, bia, internet...

Tại xã Thọ Bình, trong quá trình rà soát, Công an xã đã test nhanh đối với 12 trường hợp nghi vấn liên quan đến ma túy và cả 12 trường hợp đều có kết quả âm tính với chất ma túy. Kết quả này giúp lực lượng công an có thêm cơ sở phân loại, xác định những trường hợp cần tiếp tục theo dõi, quản lý, tránh bỏ sót nguy cơ. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 6 trường hợp sau cai đang trong diện quản lý; gần 20 trường hợp có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy và 14 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi liên quan đến ma túy. Với những nhóm có nguy cơ, Công an xã phối hợp với gia đình, nhà trường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để nắm tình hình, tuyên truyền, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường.

“Trong cao điểm, chúng tôi tập trung rà soát kỹ từng trường hợp, cập nhật thông tin và phân công cán bộ trực tiếp nắm địa bàn. Mục tiêu là phát hiện sớm nguy cơ, quản lý chặt những trường hợp có liên quan, đồng thời huy động người dân cùng tham gia phòng ngừa ma túy từ cơ sở”, Trung tá Vũ Thanh Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Thọ Bình cho biết.

Giữ sạch địa bàn từ những nguy cơ nhỏ

Một địa bàn không có điểm phức tạp về ma túy không đồng nghĩa nguy cơ đã chấm dứt. Những trường hợp từ địa phương khác đến, hoạt động lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy hoặc những phương thức mới của tội phạm đều có thể làm phát sinh vấn đề nếu không được phát hiện sớm.

Ý thức rõ nguy cơ đó, tại xã Xuân Hòa - địa phương đã được công nhận là xã không ma túy từ năm 2025, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng vẫn duy trì nhiều giải pháp để giữ vững kết quả đạt được. Đợt cao điểm 90 ngày đêm là dịp để địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá lại tình hình, quản lý chặt các trường hợp có nguy cơ, chủ động ngăn ma túy xâm nhập địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Hải Đăng, Trưởng Công an xã Xuân Hòa cho biết: “Giữ vững địa bàn không ma túy phải bắt đầu từ quản lý chặt con người và nắm chắc địa bàn. Những trường hợp có nguy cơ tái nghiện được theo dõi thường xuyên, cùng với đó là tuyên truyền, vận động để gia đình nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em”.

Cùng với rà soát, nắm tình hình và tăng cường tuần tra, công an các xã, phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, từng hộ gia đình, tập trung vào nhóm thanh thiếu niên. Đây là lớp phòng ngừa quan trọng, bởi nếu người dân nhận diện được nguy cơ, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp quản lý thì khả năng phát hiện ma túy từ sớm sẽ được nâng lên.

Thực hiện cao điểm 90 ngày đêm vì thế không đơn thuần là rà soát để có thêm những con số về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy hay người sau cai. Quan trọng hơn là từ kết quả rà soát, từng địa bàn nhận diện được những khoảng trống trong quản lý, từng trường hợp được phân loại và có biện pháp theo dõi phù hợp; những dấu hiệu bất thường được phát hiện sớm hơn. Cùng với đấu tranh, triệt xóa nguồn ma túy từ bên ngoài, cách làm này tạo thêm nhiều lớp phòng ngừa ngay tại cơ sở, góp phần ngăn ma túy phát sinh, lan rộng và hình thành những điểm phức tạp trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Lê Quỳnh