Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU

Chiều 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: TTXVN

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo IUU.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Sau gần 8 năm Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo “thẻ vàng” đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu vì chưa tuân thủ đầy đủ các quy định chống khai thác IUU, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương đã tích cực vào cuộc để cùng tháo gỡ những khuyến nghị của EC. Theo đó, công tác chống khai thác IUU trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến ngày 30/6, cả nước đã có 81.394 tàu cá đăng ký, cập nhật trên dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase). Tổng số tàu cá có giấy phép khai thác hợp lệ là 72.327 tàu, chiếm 88,9%; có 28.083 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT), đạt 99%...

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Tình trạng tàu cá mất kết nối hành trình, vượt ranh giới khai thác và vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm đáng kể so với cùng kỳ. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản được tăng cường, với việc triển khai đồng bộ hệ thống eCDT kiểm soát tàu ra vào cảng, góp phần nâng cao tính minh bạch và hợp pháp trong hoạt động khai thác. Việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Song song đó, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý vi phạm khai thác IUU, góp phần tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, hướng tới gỡ “thẻ vàng” thủy sản của EC.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, công tác chống khai thác IUU được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 22/9, toàn tỉnh có 6.531 tàu cá, trong đó hơn 3.000 tàu đã được đánh dấu, cập nhật vào hệ thống Vnfishbase; tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt trên 99%. Tình trạng tàu cá mất kết nối có chiều hướng giảm, đa số đã được xác minh, xử lý. Công tác giám sát sản lượng thủy sản, cập nhật dữ liệu và xử lý vi phạm được tăng cường. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 92 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại trong công tác chống khai thác IUU, như: việc ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài chưa triệt để; công tác thực thi pháp luật tại địa phương còn hạn chế; một số địa phương ven biển chưa áp dụng biện pháp quyết liệt để yêu cầu chủ tàu hoàn tất đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác theo quy định.

Các tỉnh, thành ven biển tham dự phiên họp trực tuyến. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý: thời gian từ nay đến hết năm còn rất ít, tháng 10/2025, Đoàn kiểm tra của EC sẽ tiến hành kiểm tra IUU tại Việt Nam. Do vậy, các Bộ, ngành, địa phương có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tư duy đổi mới để khắc phục nhanh nhất những hạn chế chống khai thác IUU, tránh thực hiện đối phó, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành thủy sản, tạo sinh kế ổn định cho người dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh: Cần xác định việc chống khai thác IUU có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển ngành thủy sản nói chung, là việc cấp bách, quan trọng, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài để phát triển bền vững ngành thủy sản. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và người dân liên quan, nhất là người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương phải vào cuộc với thần trách nhiệm cao.

Chú trọng thiết lập hệ thống quản lý nghề cá, nhất là đánh bắt xa bờ hướng đến sự kiến tạo và phát triển, phát triển bền vững gắn với sản xuất, tạo công ăn việc làm và sinh kế của người dân; chuyển dần đánh bắt sang nuôi trồng, góp phần bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản.

Cùng với đó, hoàn thiện quy định pháp luật chống khai thác IUU, kiện toàn lại BCĐ chống khai thác IUU tại các địa phương sau khi thực hiện chính quyền hai cấp.

Xử lý triệt để các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, vượt ranh giới, ngắt kết nối VMS. Duy trì thường xuyên các lực lượng chức năng trên biển tại các vùng giáp ranh để bảo vệ ngư dân hoạt động đúng quy định, ngăn chặn kịp thời tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; thực hiện tốt truy xuất nguồn gốc...

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành Trung ương và các địa phương nhằm quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận sau hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Sau hội nghị trực tuyến, phát biểu kết luận tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Trung ương, tỉnh về chống khai thác IUU.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý tàu cá, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tập trung lực lượng phương tiện tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển, cửa lạch, bãi ngang, cảng cá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong nhiệm vụ chống khai thác IUU; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm không hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thanh Hóa quyết tâm cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025.

Lê Hòa