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Quốc hội làm việc về nhiều dự án luật, trong đó có Luật Đấu giá tài sản

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Trong phiên buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 03 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Quốc hội làm việc về nhiều dự án luật, trong đó có Luật Đấu giá tài sản

Trong phiên buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 03 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Quốc hội làm việc về nhiều dự án luật, trong đó có Luật Đấu giá tài sản

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngày 19/10, Kỳ họp thứ Hai (Quốc hội khóa XVI) tiếp tục buổi làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

Trong phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 03 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 02 dự án: Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Dự án Luật Luật sư (sửa đổi); Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở Tổ về: Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp lần này có 57 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, về lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua rất nhiều dự án luật quan trọng như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).../.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-lam-viec-ve-nhieu-du-an-luat-trong-do-co-luat-dau-gia-tai-san-post1142753.vnp

Từ khóa:

#Dự án luật #Đấu giá tài sản #Quốc hội khóa XVI #Thủ tướng chính phủ #Làm việc #Luật sư #Bộ luật hình sự #Bộ tư pháp #Ngân sách nhà nước

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