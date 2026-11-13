Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 13/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội dành thời gian xem xét, biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng; đồng thời thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội và những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Toàn cảnh Quốc hội làm việc tại hội trường. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, chính thức kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe vào năm 2027.

Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp vận hành mạng bưu chính; hoàn thiện cơ chế đăng ký, hậu kiểm và kiểm soát chặt chẽ nguồn lực nhà nước hỗ trợ bưu chính công ích; xác định rõ nhóm dữ liệu, tiêu chuẩn kết nối, trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận và khai thác dữ liệu; đồng thời bảo đảm bí mật kinh doanh và dữ liệu cá nhân; nghiên cứu bổ sung về chính sách phát triển bưu chính xanh.

Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, các ĐBQH đề xuất cần quy định rõ các yêu cầu thực hành tối thiểu và nội dung trọng yếu của hợp đồng dịch vụ kế toán; đồng thời cần quy định chặt chẽ căn cứ đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán. Việc giảm điều kiện kinh doanh, mở rộng đối tượng cung cấp dịch vụ kế toán cần đi đôi với việc xác định rõ trách nhiệm nghề nghiệp, kiểm soát xung đột lợi ích và bảo vệ đơn vị sử dụng dịch vụ trước những rủi ro phát sinh. Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Trong phiên thảo luận tại tổ, các ĐBQH đóng góp ý kiến vào dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Đối với dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, ĐBQH Bùi Văn Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản trị rủi ro theo hướng bảo đảm tính phù hợp và khả thi đối với từng chủ thể tham gia thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả của các biện pháp giám sát, kiểm soát và xử lý rủi ro; góp phần xây dựng thị trường hàng hóa phái sinh hoạt động an toàn, minh bạch.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Cũng trong sáng 13/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội Việt Nam; thể hiện mức độ tin cậy chính trị và sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga; khẳng định vai trò ngày càng thực chất của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ hai nước.

Từ ngày 14/11/2026 đến ngày 19/11/2026, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Cẩm Tú