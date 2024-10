Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp FDI

Chiều 24/10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban giữa LĐLĐ tỉnh với các doanh nghiệp (DN) FDI tại Thanh Hóa về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn tại các DN. Đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị giao ban.

Tính đến ngày 20/10/2024, 37 công ty FDI có số lao động là 169.492 người. Trong tháng 9 và tháng 10, các DN duy trì tốt việc làm cho người lao động (NLĐ). Mặc dù ít đơn hàng nhưng vẫn có 30/37 DN tổ chức tăng ca ở một số bộ phận, cụ thể: 15/30 DN tăng ca 0,5 giờ - 1,5 giờ/ngày; 15 DN tăng ca 2 giờ - 4 giờ ở một số ngày trong tuần.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Mai Bá Nam phát biểu tại hội nghị.

100% DN đã thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền ăn ca, tiền chuyên cần, phụ cấp xăng xe và các khoản tiền phụ cấp khác cho công nhân lao động đúng kỳ. Có 5 DN tăng tiền ăn ca, cụ thể: Công ty TNHH sản xuất TMVT tăng từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng; Công ty TNHH Ny Hoa Việt từ 16.500 đồng lên 20.000 đồng; Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam tăng từ 20.000 đồng lên 22.000 đồng; Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc từ 15.000 đồng lên 22.000 đồng; Công ty TNHH MTV Polywell Creation Ltd tăng từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng, hỗ trợ tiền xăng xe từ 200.000 đồng/tháng lên 250.000 đồng/tháng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng Ban chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chính sách, pháp luật tại các DN FDI có đông công nhân, lao động.

100% công ty đã thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH đúng kỳ và chi trả chế độ ốm đau, thai sản hàng tháng đầy đủ cho NLĐ. Tổng số NLĐ của các DN được đóng BHXH, BHYT, BHTN là 161.285 người, đạt tỷ lệ 95,1%; số còn lại là 8.207 người, chiếm 4,9%, do mới vào công ty làm việc. Thu nhập bình quân của NLĐ trong tháng 9 và 10 là 7.853.000 đồng/người/tháng.

Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam Nguyễn Thị Ái phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động công đoàn trong 4 tháng vừa qua diễn ra rất sôi nổi, các công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 78 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2024), chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024). Các công đoàn cơ sở tiếp tục duy trì phối hợp với DN đi thăm, tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức quà từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/người. Duy trì công tác phối hợp kiểm tra, giám sát nhà ăn; thay đổi món ăn theo thực đơn, đảm bảo sức khỏe cho người lao động; phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các DN, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở đã phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật lao động và giải quyết những vướng mắc liên quan đến quan hệ lao động trong các DN FDI.

Thanh Huê