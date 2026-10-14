Qatar thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, tăng cường khả năng ứng phó giữa căng thẳng với Iran

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani khẳng định nước này sẽ vượt qua những tác động của cuộc xung đột với Iran và trở nên vững vàng hơn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh đa dạng hóa kinh tế, giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ năng lượng và tăng cường năng lực ứng phó với những biến động toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp thường niên của Hội đồng Shura ở thủ đô Doha ngày 13/10, Quốc vương Tamim cho biết Qatar đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng sau khi lãnh thổ nước này bị Iran tấn công. Ông cáo buộc các cuộc tấn công vi phạm chủ quyền Qatar, luật pháp quốc tế và nguyên tắc láng giềng hữu nghị. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo khẳng định Doha vẫn ưu tiên giải quyết bất đồng bằng đối thoại, đàm phán và các biện pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh cam kết ngoại giao không đồng nghĩa với việc xem nhẹ nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Trong bối cảnh căng thẳng lan rộng tại Trung Đông, Quốc vương Qatar kêu gọi các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy các nỗ lực bảo đảm tự do hàng hải tại vùng Vịnh và eo biển Hormuz, đồng thời bảo vệ các cơ sở năng lượng, nguồn cung nước và hạ tầng dân sự.

Về ứng phó khủng hoảng, Quốc vương Tamim nêu bốn ưu tiên: bảo vệ chủ quyền nhưng tránh bị cuốn vào chiến tranh; duy trì các dịch vụ thiết yếu, chuỗi cung ứng và hoạt động kinh tế; đóng góp vào nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn và khôi phục hoạt động hàng hải; thúc đẩy đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột.

Ông kêu gọi các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm, tăng cường khả năng ứng phó với những tình huống bất lợi và bảo đảm các thành quả phát triển của đất nước.

Theo số liệu được nhà lãnh đạo Qatar công bố, nước này cung cấp khoảng 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được giao dịch trên toàn cầu. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa, cùng thiệt hại trực tiếp đối với một số cơ sở năng lượng tại thành phố công nghiệp Ras Laffan, đã làm gián đoạn một phần đáng kể hoạt động xuất khẩu.

Vân Bình