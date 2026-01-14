Pù Luông phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Xã Pù Luông được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Thành Lâm, Thành Sơn và Lũng Niêm, mang trong mình đặc thù của một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, đời sống Nhân dân chưa đồng đều. Sau sáp nhập, cùng với việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, xã đã tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, coi đây là nền tảng quan trọng để từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Xã Pù Luông phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng.

Trong điều kiện còn nhiều thách thức về hạ tầng, nguồn lực và trình độ sản xuất, địa phương xác định nông, lâm nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế. Từ định hướng đó, xã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc duy trì ổn định diện tích gieo trồng và nâng cao năng suất. Năm 2025, tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt hơn 1.218,5ha cây trồng các loại, sản lượng lương thực đạt 4.007,1 tấn, vượt 1,73% so với kế hoạch, phản ánh rõ nét sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp. Đạt được kết quả đó, nhờ sự chủ động của địa phương trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường.

Song song với đó, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng được triển khai đồng bộ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các đối tượng gây hại, tạo điều kiện để cây trồng sinh trưởng và phát triển.

Trong chăn nuôi, xã duy trì phát triển theo hướng an toàn sinh học, gắn với kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã đạt 65.182 con. Nhờ làm tốt công tác tiêm phòng, vệ sinh môi trường chăn nuôi, trong năm không để xảy ra dịch bệnh lớn, qua đó góp phần bảo đảm nguồn thu nhập thường xuyên cho các hộ dân. Bên cạnh việc duy trì quy mô, xã từng bước thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giảm rủi ro cho người chăn nuôi và hướng tới hình thành các chuỗi giá trị bền vững.

Nhận thức rõ vai trò của rừng trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với nâng cao ý thức của người dân trong khai thác, sử dụng tài nguyên rừng bền vững. Năm 2025, toàn xã trồng mới 29,8ha rừng tập trung và 9.500 cây phân tán, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 76,74%.

Bên cạnh đó, du lịch đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới, mang lại diện mạo kinh tế - xã hội khởi sắc cho Pù Luông. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, xã đã tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch trên các nền tảng thông tin đại chúng tới du khách trong và ngoài nước. Đến nay, trên địa bàn xã có 68 cơ sở lưu trú, tạo nên mạng lưới dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện. Năm 2025, xã đón khoảng 60.380 lượt khách, tăng gần 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế chiếm tỷ lệ lớn với 46.816 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 400 tỷ đồng, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại các thôn Kho Mường, Báng, Nông Công, Bầm, Đôn... từng bước được hình thành.

Với những kết quả đạt được, năm 2026 xã Pù Luông phấn đấu thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm, giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt đạt 81,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,15% mỗi năm.

Theo Chủ tịch UBND xã Pù Luông Trần Duy Tiến, để hiện thực hóa các mục tiêu này, trước hết địa phương xác định phải làm nông nghiệp một cách bài bản, toàn diện và bền vững hơn. Nông nghiệp không chỉ dừng lại ở sản xuất truyền thống mà phải hướng tới hiện đại, an toàn sinh học, tạo ra sản phẩm có giá trị cao và thân thiện với môi trường. Xã sẽ tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây, con phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và nhu cầu thị trường vào sản xuất, qua đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn hỗ trợ, tài trợ được coi là giải pháp quan trọng để xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, giúp người dân có sinh kế ổn định, lâu dài.

Bên cạnh nông nghiệp, xã cũng chú trọng phát triển những ngành nghề có lợi thế về nguyên liệu và lao động như sản xuất các sản phẩm từ tre, luồng, thổ cẩm truyền thống...

Công tác đầu tư hạ tầng tiếp tục quan tâm thực hiện, ưu tiên giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, nhất là các dự án trọng điểm như đường tránh chợ Phố Đoàn. Đặc biệt, xã định hướng phát triển đa dạng lĩnh vực du lịch, lấy du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng làm mũi nhọn, gắn phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, hướng tới phát triển bền vững.

Từ một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, sau sáp nhập xã Pù Luông đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên, giảm nghèo bền vững và phát triển ổn định trong những năm tới.

Bài và ảnh: Hải Đăng