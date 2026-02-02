Phường Hàm Rồng triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Sáng 2/2, phường Hàm Rồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QPAN) năm 2025 và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn và phường Hàm Rồng trao Giấy khen cho các tập thể.

Năm 2025, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể và lực lượng vũ trang, công tác QPAN trên địa bàn phường Hàm Rồng được giữ vững ổn định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm, các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp phù hợp, hiệu quả; công tổ chức huấn luyện, diễn tập đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm được triển khai đồng bộ; nhiều vụ việc phức tạp được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang tiếp tục được củng cố; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. An ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương được bảo vệ tuyệt đối an toàn.

Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng Phạm Đức Toàn phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác quản lý hành chính, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả rõ nét. Đặc biệt, trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lực lượng công an, quân sự phường đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, kịp thời hỗ trợ Nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hàm Rồng Nguyễn Việt Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2026 là năm diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhiều sự kiện lớn khác, phường Hàm Rồng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo phường Hàm Rồng trao Giấy khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QPAN năm 2025 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng.

Tại hội nghị, Công an phường Hàm Rồng đã triển khai đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn và phường Hàm Rồng trao quyết định thành lập các Ban chỉ huy quân sự tự vệ phường Hàm Rồng.

Lãnh đạo phường Hàm Rồng trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự tự vệ phường Hàm Rồng.

Hội nghị đã công bố các quyết định thành lập các Ban chỉ huy quân sự tự vệ trên địa bàn phường Hàm Rồng và bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự tự vệ.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Hàm Rồng trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho các đảng viên.

Trước khi diễn ra hội nghị tổng kết công tác quốc QPAN và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng ủy phường Hàm Rồng đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 cho 82 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hàm Rồng.

Tố Phương