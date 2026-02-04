Phòng Công tác Quốc hội: Đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), cùng với sự đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội và yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Phòng Công tác Quốc hội thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Các cá nhân thuộc Phòng Công tác Quốc hội được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phòng đã đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn trong lĩnh vực lập pháp, tham mưu tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với 151/196 dự thảo luật, nghị quyết theo chương trình của Quốc hội. Riêng năm 2025, phòng tiếp tục phục vụ lấy ý kiến 51 dự án luật và tham mưu ý kiến đối với 8 hồ sơ chính sách luật theo đề nghị của các bộ, ngành ở Trung ương.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phòng luôn chủ động đổi mới phương thức tham mưu, triển khai hiệu quả cơ chế lấy ý kiến chuyên gia, mời các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn tham gia phản biện những dự án luật có nội dung phức tạp. Việc phân công nghiên cứu từng dự án luật theo hướng chuyên sâu, bám sát chuyên môn và sở trường của cán bộ đã giúp mỗi báo cáo góp ý của Đoàn ĐBQH tỉnh đều có nền tảng lý luận chắc chắn, gắn với thực tiễn sinh động của địa phương. Đây chính là điểm nhấn tạo sự khác biệt trong chất lượng đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh. Bên cạnh đó, phòng tham mưu phục vụ ĐBQH chuyên trách tại địa phương tham gia 4 hội nghị ĐBQH chuyên trách, cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin, hồ sơ phục vụ thảo luận. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp các đại biểu có điều kiện phát biểu sâu sắc, phản ánh đúng thực tiễn của Thanh Hóa tại hội nghị.

Trong tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát, phòng đã chủ động nghiên cứu thực tiễn, rà soát các lĩnh vực đang phát sinh vướng mắc, lắng nghe ý kiến cử tri, tổng hợp kiến nghị của địa phương và so sánh với định hướng giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở đó, phòng tham mưu cho lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh lựa chọn các chuyên đề giám sát “đúng, trúng”, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp tới đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, phòng đã tham mưu tổ chức 17 chuyên đề giám sát và 7 chuyên đề khảo sát theo kế hoạch của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của riêng Đoàn ĐBQH tỉnh. Các chuyên đề giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đa dạng, bao trùm nhiều lĩnh vực từ tài nguyên - môi trường, chính sách xã hội, giáo dục, y tế đến cải cách hành chính và an sinh cộng đồng. Trong từng chuyên đề, phòng không chỉ làm nhiệm vụ hành chính thuần túy, mà còn thực hiện tốt vai trò tham mưu chuyên môn, phân tích dữ liệu, so sánh chính sách, xây dựng bộ câu hỏi giám sát, chuẩn bị báo cáo đề dẫn, dự kiến nội dung trao đổi với các cơ quan chịu sự giám sát. Chính cách chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp mỗi buổi làm việc của đoàn đều đi vào trọng tâm, gợi mở được vấn đề, chỉ ra được những “nút thắt” và đề xuất được những giải pháp khả thi. Đặc biệt, trong từng cuộc giám sát, phòng triển khai phương thức tổ chức kết hợp giữa nghiên cứu hồ sơ và khảo sát thực địa, bảo đảm đánh giá khách quan và toàn diện. Tổ chức đoàn đi cơ sở, trực tiếp gặp người dân, doanh nghiệp, các đơn vị thụ hưởng chính sách... giúp báo cáo sau giám sát không chỉ đúng về số liệu mà còn giàu tính thực tiễn.

Với phương châm “gắn bó mật thiết với Nhân dân”, hoạt động dân nguyện được Đoàn ĐBQH tỉnh đặc biệt chú trọng. Phòng đã phối hợp tham mưu, tổ chức và phục vụ toàn diện hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo, phòng đã phối hợp tham mưu tổ chức 145 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 29.000 lượt cử tri tham dự, bảo đảm nội dung cuộc tiếp xúc phong phú, thiết thực, gắn với những vấn đề cử tri quan tâm. Nhiều cuộc tiếp xúc chuyên đề về đất đai, an sinh xã hội, an ninh trật tự, cải cách hành chính... được tổ chức theo hướng sâu sát, giúp đại biểu có thêm thông tin thực tiễn để phản ánh tại nghị trường. Song song với đó, phòng tham mưu phục vụ 43 cuộc tiếp công dân định kỳ, hỗ trợ đại biểu tiếp 114 lượt công dân với tinh thần lắng nghe, đối thoại thẳng thắn, cầu thị. Trong công tác xử lý đơn thư, phòng đã đóng góp không nhỏ vào việc tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các ĐBQH trong việc tiếp nhận, phân loại và theo dõi giải quyết đơn thư của cử tri bảo đảm việc giải quyết đơn thư kịp thời, đúng quy định.

Không chỉ dừng ở việc tham mưu quy trình, phòng còn theo dõi, tổng hợp, phân tích từng nhóm vấn đề nổi lên, giúp lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đưa ra kiến nghị đúng và trúng, đồng thời bảo đảm từng phản ánh của cử tri đều được “đi đến nơi, giám sát đến cùng”. Trong đó, nhiều vụ việc tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị tới các bộ, ngành ở Trung ương giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp... mang lại hiệu quả rõ rệt, tác động sâu rộng tới đời sống, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Điển hình như vụ việc giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn trả các công trình hạ tầng liên quan sau thi công tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; kiến nghị công nhận bổ sung danh sách các thôn, bản thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đối với 20 thôn chưa được công nhận trên địa bàn tỉnh; kiến nghị bổ sung vùng biển của Thanh Hóa vào Quy hoạch không gian biển quốc gia...

Trong bối cảnh Quốc hội tiếp tục đổi mới toàn diện các hoạt động hướng đến một Quốc hội kiến tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng khẳng định quyết tâm đổi mới, chủ động và sâu sát hơn trong mọi mặt hoạt động, bảo đảm tiếng nói của cử tri và hơi thở thực tiễn của địa phương được phản ánh đầy đủ tại nghị trường, Phòng Công tác Quốc hội quyết tâm tiếp tục khẳng định vai trò là bộ phận tham mưu trung tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Quốc Hương