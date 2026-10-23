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Phòng Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa đoạt giải Ba tại Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi

Thái Thanh (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Thượng úy Lê Anh Cường, cán bộ huấn luyện thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng chó nghiệp vụ BEN đã đoạt giải Ba ở nội dung thi “Các động tác nghiệp vụ cơ bản” tại Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong Công an nhân dân (CAND) lần thứ V, năm 2026.

Phòng Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa đoạt giải Ba tại Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi

Thượng úy Lê Anh Cường, cán bộ huấn luyện thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng chó nghiệp vụ BEN đã đoạt giải Ba ở nội dung thi “Các động tác nghiệp vụ cơ bản” tại Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong Công an nhân dân (CAND) lần thứ V, năm 2026.

Phòng Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa đoạt giải Ba tại Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi

Cán bộ và chó nghiệp vụ tham gia Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong CAND lần thứ V, năm 2026.

Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong CAND lần thứ V, năm 2026 là dịp để đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ huấn luyện và khả năng thực hiện các động tác nghiệp vụ của chó nghiệp vụ; đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, quản lý và sử dụng chó nghiệp vụ trong lực lượng CAND.

Tham gia hội thi, Thượng úy Lê Anh Cường cùng chó nghiệp vụ BEN tranh tài ở nội dung “Các động tác nghiệp vụ cơ bản”.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, quá trình huấn luyện bài bản và tinh thần quyết tâm cao, cán bộ huấn luyện cùng chó nghiệp vụ đã hoàn thành phần thi, đoạt giải Ba.

Phần thi của Thượng úy Lê Anh Cường, cán bộ huấn luyện thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa và chó nghiệp vụ BEN.

Kết quả trên là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì, nỗ lực của cán bộ huấn luyện trong quá trình rèn luyện, xây dựng sự phối hợp chặt chẽ giữa người và chó nghiệp vụ. Qua đó, góp phần khẳng định sự quan tâm của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đối với công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Thái Thanh (CTV)

Từ khóa:

#Huấn luyện #Chó nghiệp vụ #CAND #Công an Thanh Hóa #Cảnh sát cơ động #công an tỉnh Thanh Hóa #Hội thi #Đoạt giải #Phòng #Công an nhân dân

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