Phổi nhân tạo: Duy trì sự sống với 2 lá phổi được tháo bỏ hoàn toàn

Một ca bệnh đột phá vừa được công bố trên tạp chí Med tuần này, cho thấy sự thành công của hệ thống phổi nhân tạo ngoài cơ thể trong việc duy trì sự sống cho một bệnh nhân nguy kịch trong suốt 48 giờ sau khi hoàn toàn tháo bỏ cả hai lá phổi, giúp bệnh nhân có đủ thời gian để thực hiện ca ghép phổi.

Ảnh minh họa. (Ảnh: BIVACOR)

Mùa xuân năm 2023, một bệnh nhân nam 33 tuổi, mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), đã được đưa vào Bệnh viện Northwestern Memorial ở Mỹ. Tình trạng của bệnh nhân nhanh chóng trở nên trầm trọng hơn, biến chứng thành viêm phổi hoại tử và nhiễm trùng huyết. Mặc dù đã được điều trị bằng máy thở, bệnh tình vẫn tiếp tục xấu đi, dẫn đến suy thận và ngừng tim.

Trong tình thế cực kỳ hiếm gặp này, nhóm y khoa do bác sỹ phẫu thuật lồng ngực Dr. Ankit Bharat tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern, đứng đầu đã quyết định sử dụng một hệ thống phổi nhân tạo mới để duy trì sự sống cho bệnh nhân, sau khi tháo bỏ hoàn toàn phổi bị nhiễm trùng.

Chỉ trong vòng 48 giờ, tình trạng của bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực. Chức năng thận được phục hồi hoàn toàn, tim của bệnh nhân cũng trở lại bình thường và không cần dùng thuốc hỗ trợ huyết áp. Sau đó, bệnh nhân đã được ghép hai lá phổi thành công và đến nay, không có dấu hiệu thải ghép hay suy giảm chức năng phổi.

Bác sỹ Natasha Rogers, chuyên gia về ghép tạng tại Bệnh viện Westmead ở Sydney, Australia, nhận xét rằng công nghệ phổi nhân tạo này là một bước tiến vượt bậc và cho rằng nhóm bác sỹ tham gia vào ca điều trị này thật sự rất "dũng cảm."

Dr. Bharat chia sẻ hy vọng rằng công nghệ này sẽ ngày càng được phổ biến và áp dụng rộng rãi, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch đang chờ ghép phổi.

Tuy nhiên, bác sỹ Rogers cảnh báo rằng việc triển khai công nghệ này không hề đơn giản, vì nó yêu cầu sự phối hợp của nhiều đội ngũ chuyên môn và chỉ những bệnh viện lớn mới đủ khả năng triển khai. Do đó, việc ứng dụng hệ thống này vẫn còn khá hạn chế./.

Theo TTXVN