Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân xã Thiết Ống và Bá Thước

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/2, Đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng làm trưởng đoàn đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân các xã Thiết Ống và Bá Thước.

Ngày 4/2, Đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng làm trưởng đoàn đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân các xã Thiết Ống và Bá Thước.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo hai địa phương.

Tại xã Thiết Ống, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải dâng hương các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Đoàn công tác thăm, làm việc với Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thăm chúc tết Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong việc chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, làm tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng chí đề nghị Tiểu đoàn phối hợp cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội góp phần để Nhân dân đón Tết an toàn.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải tặng quà, chúc tết gia đình bệnh binh Trương Công Thanh, phố Đồng Tâm 3, xã Thiết Ống.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết gia đình ông Trương Công Thanh, bệnh binh đang mắc bệnh hiểm nghèo ở phố Đồng Tâm 3; thăm, chúc Tết ông Bùi Văn Chiến, người có uy tín tiêu biểu ở thôn Suội, xã Thiết Ống; thăm gia đình thương binh Đinh Xuân Tiến, phố Tráng, xã Bá Thước; đồng thời chúc thọ, trao quà của Chủ tịch nước cho cụ Lương Thị Bản, tròn 100 tuổi, ở thôn Va, xã Bá Thước.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải tặng quà, chúc tết cụ Lương Thị Bản, thôn Va, xã Bá Thước tròn 100 tuổi.

Trong không khí đầu xuân ấm áp, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình; bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh, đóng góp của người có công và người uy tín trong cộng đồng, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đoàn công tác tặng quà, chúc Tết cán bộ, Nhân dân xã Thiết Ống.

Làm việc với cấp ủy, chính quyền 2 xã Thiết Ống và Bá Thước, đồng chí Mai Văn Hải ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền hai xã trong việc chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm các điều kiện sản xuất, an ninh trật tự, an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế; thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm mọi người dân đều được vui xuân, đón Tết an toàn. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hoàn thành việc gieo cấy trước Tết nguyên đán.

Đồng chí Mai Văn Hải cùng đoàn công tác tại buổi làm việc với xã Bá Thước.

Sau Tết Nguyên đán, các địa phương cần tập trung, bắt tay ngay vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: chuẩn bị tốt công tác giao quân, bảo đảm đủ chỉ tiêu; triển khai công tác bầu cử; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời khẩn trương ra quân sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

