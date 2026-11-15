Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cân nhắc khả năng không tranh cử năm 2028

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Phó Tổng thống Mỹ JD Vance được cho là đang nghiêm túc cân nhắc không tham gia cuộc đua giành đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2028, trong bối cảnh đảng này vừa chịu thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và liên minh ủng hộ phong trào MAGA xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt.

Theo CNN, dẫn các nguồn tin thân cận với ông Vance, Phó Tổng thống có thể hoãn kế hoạch tranh cử do những biến động trong nội bộ đảng Cộng hòa, triển vọng chính trị không thuận lợi và những ưu tiên cá nhân. Một đồng minh của ông nhận định, ở tuổi 42, ông Vance vẫn còn nhiều thời gian để theo đuổi tham vọng chính trị và có thể chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn.

Một trong những yếu tố tác động đáng kể đến tính toán của ông Vance là cuộc xung đột với Iran. Một nguồn tin thân cận với Phó Tổng thống cho rằng nếu xung đột tiếp diễn đến trước cuộc bầu cử năm 2028, đảng Cộng hòa sẽ gặp bất lợi lớn, bất kể ai là ứng cử viên tổng thống.

Trước đó, ông Vance được cho là đã khuyên Tổng thống Donald Trump không phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, Phó Tổng thống cũng công khai cho rằng cuộc xung đột là nguyên nhân dẫn đến kết quả bất lợi này. Trong thông điệp trên mạng xã hội, ông đặt vấn đề liệu những tổn thất chính trị, trong đó có nguy cơ mất quyền kiểm soát Thượng viện trong 6 năm tới, có phải là cái giá xứng đáng cho cuộc xung đột hay không.

Bên cạnh vấn đề Iran, đảng Cộng hòa còn đối mặt thách thức khôi phục liên minh cử tri từng giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 cho thấy một bộ phận cử tri trẻ và cử tri thuộc các nhóm thiểu số đã chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ, làm gia tăng sức ép đối với triển vọng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Mặc dù vậy, ông Vance vẫn đang dẫn đầu trong số các nhân vật có khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Theo mức trung bình các cuộc thăm dò do RealClearPolitics tổng hợp từ cuối tháng 8 đến ngày 11/11, ông nhận được 37,2% tỷ lệ ủng hộ, cao hơn Ngoại trưởng Marco Rubio (27,1%) và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis (9,3%).

Trên các thị trường dự đoán Kalshi và Polymarket, ông Vance cũng dẫn đầu về khả năng trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Các số liệu này cho thấy ông vẫn có vị thế đáng kể trong nội bộ đảng, dù khả năng chính thức tham gia cuộc đua vẫn chưa được xác định.

Thanh Hằng