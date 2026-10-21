Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới

Sáng 21/10, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về tình hình thực hiện Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng trưởng đoàn công tác có ông Nguyễn Huy Dũng và ông Steven Louis Rubinyi, chuyên gia cao cấp về quản lý rủi ro thiên tai của WB.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia có tổng mức đầu tư 2.314,3 tỷ đồng, sử dụng vốn vay WB và vốn đối ứng.

Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, cải thiện điều kiện sống của người dân và nâng cao khả năng thích ứng với các tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Dự án gồm 8 hạng mục công trình, trong đó có 4 hạng mục giao thông với tổng chiều dài khoảng 13,7km; 2 hạng mục thủy lợi dài khoảng 10km; hệ thống thu gom, xử lý nước thải công suất 600m3/ngày đêm và 5 khu tái định cư với tổng diện tích 9,7ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và đại diện các sở, ngành dự buổi làm việc.

Đến ngày 15/10/2026, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành. Có 5/8 hạng mục công trình đã thi công xong và được bàn giao, đưa vào sử dụng. Trạm xử lý nước thải đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, chạy thử. Hai hạng mục giao thông tiếp tục được triển khai thi công.

Tổng giá trị khối lượng hoàn thành đạt 870 tỷ đồng, bằng 72,7% giá trị các hợp đồng xây lắp. Lũy kế giải ngân đạt 1.853,5 tỷ đồng, bằng 80,1% tổng mức đầu tư.

Các thành viên đoàn công tác của WB dự buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án, các thành viên trong đoàn công tác của WB ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư tăng cường theo dõi, giám sát các nhà thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo cam kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của WB đối với tỉnh Thanh Hóa trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng môi trường và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục, vị trí thi công; xác định rõ nhiệm vụ, đơn vị chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành và tiến độ cam kết. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, tăng ca, tăng kíp; ưu tiên hoàn thành các hạng mục chính và những phần việc còn lại như vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần bám sát hiện trường, coi công trường là nơi làm việc trực tiếp để kịp thời phát hiện, xử lý những vướng mắc phát sinh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với WB và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán đối với khối lượng đủ điều kiện, đẩy nhanh thủ tục giải ngân, rút vốn theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường mong muốn WB tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong quá trình triển khai dự án, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lê Hợi