Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra đời sống và sản xuất của người dân một số địa phương, đơn vị

Ngày 3/2, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kiểm tra tình hình đời sống và sản xuất tại một số địa phương, đơn vị. Cùng đi có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hậu Lộc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hậu Lộc. Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước những công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán chúc thọ và trao quà tặng cụ Luyện Thị Mào, ở thôn Tinh Anh, xã Hậu Lộc, tròn 100 tuổi.

Đến thăm và tặng quà thương binh Lê Hồng Tư, ở thôn Cao Xá, xã Hoa Lộc; thương binh Nguyễn Văn Đống, ở thôn Yên Nội, xã Hậu Lộc và trao thiếp mừng thọ, quà cho cụ Nguyễn Thị Chuông, ở thôn Thuần Nhất, xã Hoa Lộc và cụ Luyện Thị Mào, ở thôn Tinh Anh, xã Hậu Lộc, năm nay đều tròn 100 tuổi; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, gửi lời chúc tốt đẹp đến các cụ, các gia đình thương binh.

Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho Nhân dân, nhất là làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách, tạo mọi điều kiện để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Đa Lộc.

Đến thăm Đồn Biên phòng Đa Lộc, Đại đội hỗn hợp đảo Nẹ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy các xã Hoa Lộc và Hậu Lộc, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các xã trong năm 2025. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền 2 xã tập trung quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; làm tốt các bước quy trình bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp cũng như tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp đảo Nẹ.

Đồng chí đề nghị 2 xã triển khai hiệu quả các chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác chăm lo Tết cho Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách với tinh thần an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình; đảm bảo các phương án về an ninh trật tự, kiểm soát tốt vấn đề đốt pháo nổ, an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị xã Hoa Lộc và Hậu Lộc tiếp tục bám nắm tình hình cơ sở để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; ngay sau Tết Nguyên đán phải tập trung ngay vào triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đã đề ra.

Phan Nga