Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường và thăm, chúc Tết tại các xã Thọ Lập, Sao Vàng

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/2, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đã đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường và thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Thọ Lập, Sao Vàng.

Sáng 5/2, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đã đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường và thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Thọ Lập, Sao Vàng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tham quan phòng trưng bày tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản kiên trung đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Các thành viên trong đoàn đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước ý chí cách mạng kiên cường, sự hy sinh to lớn của các bậc tiền bối đã có công gây dựng, phát triển Đảng bộ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán thăm, chúc Tết Đại đức Thích Nguyên Đạo, trụ trì chùa Đầm.

Đến thăm và chúc Tết Đại đức Thích Nguyên Đạo, trụ trì chùa Đầm và Linh mục Trịnh Văn Ngọc, Chính xứ Giáo xứ Bích Phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đã thăm hỏi tình hình sinh hoạt tôn giáo, đời sống của các vị chức sắc, chức việc; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an lành và hạnh phúc đến các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo trong giáo xứ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán thăm, tặng quà Linh mục Trịnh Văn Ngọc, Chính xứ Giáo xứ Bích Phương.

Đồng chí khẳng định, các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh, nhất là trong công tác thiện nguyện, cứu trợ, khắc phục thiên tai, góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí bày tỏ mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong việc giữ vững ổn định, chia sẻ khó khăn, lan tỏa tinh thần bác ái, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và chung tay xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán thăm, tặng quà đảng viên Nguyễn Văn Thi, 75 năm tuổi Đảng, ở thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập.

Thăm, tặng quà gia đình anh Nguyễn Văn Nam, hộ nghèo ở thôn Bích Phương, xã Sao Vàng.

Đến thăm và tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Thọ Lập và Sao Vàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán cũng đã thăm hỏi tình hình đời sống và gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo Tết cho Nhân dân với tinh thần an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình.

