Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân

Sáng 3/2, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân các xã Hoằng Sơn, Hoằng Hóa; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường, Trạm ra đa 510 đóng trên địa bàn xã Hoằng Tiến. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các thành viên trong đoàn công tác thăm, chúc Tết Trạm Ra đa 510.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ ông Hoàng Văn Đào, tròn 100 tuổi, ở thôn Liêm Chính; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Quang Khải, ở thôn 4, xã Hoằng Sơn; thương binh 51% Nguyễn Thế Soạn, ở xã Hoằng Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ ông Hoàng Văn Đào, tròn 100 tuổi, ở thôn Liêm Chính, xã Hoằng Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Quang Khải, ở thôn 4, xã Hoằng Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm, tặng quà thương binh 51% Nguyễn Thế Soạn, ở xã Hoằng Hóa.

Thăm và chúc Tết các gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm động viên các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, thương binh, người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu học tập, noi theo, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tiếp tục làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các thành viên trong đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường; Trạm ra đa 510, Vùng 1 Hải quân đóng trên địa bàn xã Hoằng Tiến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chúc Tết các đơn vị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích các đơn vị đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự thuộc địa bàn quản lý, góp phần giữ vững bình yên vùng biển, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đặc biệt, cần làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 510.

Đồng chí lưu ý, Đồn Biên phòng Hoằng Trường cần kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân khi có tình huống xảy ra; tuyên truyền Nhân dân tuân thủ các quy định pháp luật để tham gia khai thác hải sản hiệu quả và bền vững. Đồng thời, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh và buôn bán pháo nổ trái phép.

Quốc Hương