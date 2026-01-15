Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam giám sát công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Chiều 15/1, Đoàn giám sát số 230 của Tỉnh ủy do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại.

Các đại biểu tham dự buổi giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại.

Tại hội nghị, đại diện đoàn giám sát đã công bố Quyết định, triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác bầu cử.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Trung Lê Văn Dậu báo cáo tại buổi giám sát.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tống Sơn Nguyễn Xuân Dũng báo cáo tại buổi giám sát.

Bí thư Đảng ủy các xã đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới cùng những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các xã Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và cấp trên; ban hành đầy đủ kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các xã được thành lập và phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các địa phương đều đã tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai. Công tác tuyên truyền được chú trọng. Các phương án, điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị đảm bảo theo kế hoạch.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Mạnh Long phát biểu tại buổi giám sát.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Tuy nhiên, khó khăn chung của các xã là thời gian chuẩn bị công tác bầu cử gấp, khối lượng công việc lớn; một bộ phận cán bộ tham gia công tác bầu cử lần đầu nên kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế.

Ngoài ra, theo phản ánh của các địa phương, việc nộp hồ sơ và tích hợp thông tin đơn ứng cử, tiểu sử tóm tắt trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia còn một số bất cập; Ủy ban Bầu cử cấp xã chưa được phân cấp nên không kiểm tra được thông tin, hồ sơ mà người ứng cử đã khai trực tuyến...

Các ý kiến, kiến nghị của địa phương đã được thành viên đoàn giám sát trực tiếp trao đổi, giải đáp, hướng dẫn giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo đúng thời gian quy định. Đồng chí khẳng định, đến thời điểm này các xã đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, triển khai đồng bộ các bước theo quy trình, bảo đảm đúng tiến độ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý các địa phương phải rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ hồ sơ nhân sự, tiêu chuẩn, tăng cường công tác giám sát, nhất là công tác nhân sự; lựa chọn, bố trí cán bộ tham gia các tổ bầu cử có đủ năng lực, trách nhiệm.

Trên cơ sở danh sách nhân sự đã được các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử, các xã chỉ đạo Ủy ban Bầu cử, Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Công an xã và các cơ quan liên quan phối hợp tham mưu rà soát, thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị đối với người ứng cử, bảo đảm đúng quy định.

Đồng chí cũng đề nghị các thành viên giúp việc cho Tổ bầu cử ở các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng trong Nhân dân để giải quyết kịp thời những phát sinh từ cơ sở. Quan tâm bảo đảm an toàn an ninh mạng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ bầu cử.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Lê Tiến Lam nhấn mạnh, cuộc bầu cử nhiệm kỳ này có nhiều điểm mới, thời gian từ nay đến ngày diễn ra bầu cử không còn nhiều. Vì vậy, nếu có những phát sinh, vướng mắc, các đơn vị phải báo cáo kịp thời với Đoàn giám sát để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh xem xét, hỗ trợ.

Phan Nga