Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Quán Lào 2

Sau sáp nhập, vượt qua những khác biệt ban đầu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Quán Lào 2, xã Yên Định đã chung sức vun đắp tình đoàn kết, tạo đồng thuận, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam tặng cán bộ và Nhân dân thôn Quán Lào 2 bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chiều 9/11, thôn Quán Lào 2, xã Yên Định tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Dự và chung vui với cán bộ, Nhân dân trong thôn có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh cùng đông đảo Nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng các đại biểu dự ngày hội.

Sau sáp nhập, thôn Quán Lào 2 có diện tích tự nhiên 198ha, với 1.055 hộ, 4.288 nhân khẩu. Đây là địa bàn có quy mô dân cư lớn, cơ cấu kinh tế đa dạng, trong đó khoảng 70% số hộ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, 30% số hộ sản xuất nông nghiệp.

Tiết mục dân vũ do người dân thôn Quán Lào 2 biểu diễn tại ngày hội.

Với tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm, năm 2026 cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ban công tác Mặt trận thôn phát động. Kinh tế hộ gia đình tiếp tục phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo còn 15 hộ. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2026 đạt 97%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Người dân thôn Quán Lào 2 dự ngày hội.

Đáng chú ý, phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn được triển khai bằng những việc làm thiết thực; 100% tuyến đường trong thôn đã được nhựa hóa.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, các nguồn quỹ vận động đạt hơn 200 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn Quán Lào 2, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thôn đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là những nỗ lực ổn định tổ chức, củng cố sự gắn bó giữa các cụm dân cư sau sáp nhập.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động Nhân dân; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ chung. Mỗi người dân cần phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn minh, chăm lo phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam nhấn mạnh, sáp nhập thôn là bước thay đổi về địa giới và quy mô cộng đồng, nhưng điều quan trọng hơn là phải xây dựng được sự đồng thuận, gắn bó trong Nhân dân, để những người dân từ các thôn cũ thực sự trở thành một cộng đồng thống nhất, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Đinh Quang Tương ở thôn Định Tường, xã Yên Định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Định

Đại diện lãnh đạo xã Yên Định trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đã tặng cán bộ và Nhân dân thôn Quán Lào 2 bức ảnh “Bác Hồ với Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 11 suất quà cho 11 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Định và trao biển hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Đinh Quang Tương ở thôn Định Tường, xã Yên Định.

Lê Hợi